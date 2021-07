119 storie Nerazzurre: un libro dedicato a bambine e bambini di fede interista

119 STORIE NERAZZURRE 119 storie Nerazzurre è un libro dedicato ai ragazzi e ragazze, bambine e bambini di fede nerazzurra, perché leggendo queste storie esemplari possano festeggiare al meglio il 19° scudetto, capendo non solo le origini del loro tifo calcistico, ma anche i valori che hanno fatto grandi i campioni dell’Inter: dall’amicizia al rispetto dell’avversario e delle regole, dalla sana competizione, alla disciplina. Ma anche passione, generosità, integrazione e merito.

119 storie Nerazzurre raccoglie i profili dei campioni del momento e di coloro che hanno segnato la storia di questa grande e unica realtà calcistica. Per citare alcune grandi personalità, si va dalla Grande Inter di Angelo Moratti, Facchetti, Picchi, Herrera, Mazzola, Corso, all’Inter di Fraizzoli, Altobelli, Oriali e Beccalossi, e poi a quella di Pellegrini, Zenga, Bergomi e Matthaus; per culminare con la presidenza Massimo Moratti e l’eroica squadra guidata da Mourinho al Triplete 2010. Una carrellata con le storie personali e sportive di campioni e allenatori, presidenti e in generale tutti coloro che hanno reso grande l’Inter.

Un ampio spazio è dedicato anche ai protagonisti dello scudetto 2020-21: da campioni come Lukaku, Lautaro, Hakimi, Barella, Eriksen e Sriniar fino a chi ha dato il suo contributo da vero nerazzurro anche solo con poche presenze in campo. 119 storie Nerazzurre appassionerà i tifosi perché l’Inter è una grande famiglia che accompagna i suoi sostenitori appassionati per la vita, nella buona e nella cattiva sorte, di generazione in generazione.

ElectaJunior

244 pp.

19,90 €

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA