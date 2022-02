Torino, quattro incontri su psicologia e creatività. Tutto il programma

L’Ordine degli Psicologi del Piemonte (OPP), in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori, presenta “Zone cieche e punti di luce. Le dimensioni psicologiche della creatività”, un ciclo di quattro incontri, aperto a tutti, che mira ad esplorare il legame tra psicologia e processo creativo.

“Zone cieche e punti di luce. Le dimensioni psicologiche della creatività”, un percorso aperto a tutti, organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte (OPP), in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori, che mira ad esplorare il legame tra psicologia e processo creativo. Ad accompagnare il pubblico tre scrittori tra i più brillanti e amati della letteratura italiana contemporanea: Chiara Gamberale, Massimo Gramellini e Emanuele Trevi.

I partecipanti, attraverso le pagine di romanzi e saggi ricchi di risonanze psicologiche, verranno guidati in un percorso che li porterà ad esplorare il ruolo della psicologia nel contesto della creatività. Le tematiche che verranno affrontate in questa serie di incontri diventano particolarmente importanti se collocate in uno scenario nazionale ancora obbligato a fare i conti con i postumi di un’emergenza sanitaria che ha cambiato il modo in cui le persone si rapportano con sè stesse. Per questo motivo, l’importanza di conoscersi a fondo, di esplorare e comprendere le proprie “zone cieche”, per iniziare un viaggio di rinascita verso i propri “punti di luce”, sembra essere oggi ancora più urgente e importante.

Tutti gli incontri saranno guidati da Riccardo Bernardini, Psicologo e Psicoterapeuta, Segretario dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte, che dialogherà con gli ospiti Chiara Gamberale, Massimo Gramellini e Emanuele Trevi, nell’idea di esplorare il collegamento tra la psicologia e la dimensione creativa, con particolare riferimento alla scrittura.

L'appuntamento è presso la Sala Grande della Fondazione Circolo dei lettori, in Via Bogino, 9, Torino.

Il programma degli incontri al Circolo dei Lettori

Lunedì 28 Febbraio (ore 18) – Il grembo paterno (Chiara Gamberale, Feltrinelli, 2021)

Lunedì 7 Marzo (ore 18) – Viaggi iniziatici (Emanuele Trevi, UTET, 2021)

Autunno 2022 (ore 18) – Zone cieche e punti di luce

Inverno 2022 (ore 18) – Avrò cura di te (Massimo Gramellinie Chiara Gamberale, Longanesi, 2014)

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Febbraio 2022, 14:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA