Meteo, allerta vento in tutta Italia con il passaggio della tempesta Eunice

La tempesta Eunice sfiorerà solamente l'Italia, ma basterà per portare forti raffiche di vento. Anche per questo, è allerta meteo in diverse Regioni.

Previste già oggi raffiche di burrasca tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Sardegna. Con il passare delle ore, il vento forte raggiungerà tutta l'Italia. In via precauzionale, in Piemonte sono stati chiusi diversi impianti di risalita sulle piste da sci e nel Gran Paradiso, sulle cime Gran Vaudala, l'Arpa ha registrato una spaventosa raffica di vento a 176 km/h. Vento molto forte anche a Susa e in Valle d'Aosta. Anche in Sardegna si registrano venti a 100 km/h e diversi collegamenti via nave sono stati dirottati o soppressi.

A Milano diramata l'allerta gialla. In Toscana è invece allerta arancione, con forti venti e mareggiate sulle coste. Allerta gialla nel Lazio di 24 ore, che però potrebbe essere estesa a 36 ore. Preoccupa la situazione delle coste, con mareggiate e venti fortissimi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 13:26

