Uccide la mamma con una coltellata e mette il corpo in un sacco dei rifiuti, arrestato 25enne ad Alessandria

Una donna di 53 anni è stata uccisa dal figlio al culmine di un litigio. La tragedia familiare si è consumata mercoledì sera a Gabiano, piccolo centro in provincia di Alessandria. Per l'omicidio è stato arrestato il figlio 25enne della vittima, che avrebbe trafitto la madre con un coltello. Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulla vicenda sulla quale indagano i carabinieri.

Il corpo in un sacco dei rifiuti

Ha tentato di infilare in un sacco nero per i rifiuti il corpo senza vita della madre, lasciandolo sul pavimento della cucina, quindi è andato a costituirsi dai carabinieri. Questo uno dei risvolti dell'omicidio avvenuto ieri sera a Gabiano in un alloggio in viale Roma. Il giovane, nel corso di una lite, avrebbe trafitto la madre alla gola con una coltellata. Secondo i primi accertamenti, il venticinquenne aveva delle crisi depressive. Non risultano precedenti denunce e interventi delle forze dell'ordine per maltrattamenti o liti in famiglia. Gli specialisti della sezione investigativa di Alessandria hanno trovato nell'appartamento un coltello da cucina ad anima liscia con una lama di 30 cm. Sul posto sono arrivati anche un medico legale e il pubblico ministero di turno della procura alessandrina, che ha ordinato l'autopsia. Quando si è presentato dai carabinieri , il giovane aveva indosso gli abiti sporchi di sangue. È stato arrestato per omicidio e portato nel carcere di Vercelli.

