Padre uccide il figlio: precipitato dal balcone dopo una lite. L'uomo arrestato

Omicidio in ambito familiare questa mattina a Canelli (Asti): un padre ha ucciso il figlio ed è stato arrestato. L'assassino è Piero Pesce, la vittima suo figlio Valerio, di 28 anni. Stando alle prime informazioni - secondo quanto riporta La Stampa - il giovane sarebbe caduto dal terrazzo della casa in via Giovanni XXIII forse in seguito a una lite. Sulla vicenda, sulla quale indagano i carabinieri, non sono stati al momento resi noti ulteriori dettagli.

L'omicidio

L'omicidio a Canelli sarebbe avvenuto nel centro del paese e non in una zona di campagna, in via Giovanni XXIII, vicino a viale Indipendenza. Si tratta di una famiglia del posto, residente a Canelli da tempo. L'uomo sarebbe stato arrestato e portato in caserma.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Novembre 2022, 13:37

