Torino, studenti No Green Pass occupano il rettorato dell'Università: «Contro le discriminazioni»

I No Green Pass hanno occupato l'Aula magna del rettorato dell'Università di Torino. Il gruppo di studenti contrari alla certificazione verde si è insiediato e sembra deciso a restare. Sono entrati nella serata di mercoledì 26 gennaio, più di 30 tra studenti e lavoratori, e hanno consegnato una lettera al rettore Stefano Geuna in cui sottolineano le loro richieste.

Leggi anche > Lorenzo, morto a 10 anni per il Covid. Il papà: «Volevamo aspettare prima di vaccinarlo, doveva andare così»

Richieste più volte ribadite nelle manifestazioni di piazza e nello stesso rettorato che vogliono l'eliminazione del Green Pass. Dopo aver consegnato il documento, invece di lasciare l'edificio, però, sono entrati in Aula Magna dichiarandone l'occupazione.

Sullo striscione la scritta: «studenti e lavoratori fanno occupazione contro tutte le discriminazioni». A raggiungerli in queste ore ci hanno pensato anche altri No Green Pass, con viveri e coperte intenzionati a restare a lungo: questa mattina sono circa una quarantina i presenti all'occupazione.

La foto degli studenti con il cartello «i professori che discriminano e Geuna tace» sta diventando virale sul web, soprattutto trovando il sostegno dei molti gruppi no-vax e No Green Pass, dove in molti già si stanno organizzando per raggiungerli e alimentare maggiormente la protesta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Gennaio 2022, 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA