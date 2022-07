Torino, scontro frontale tra un bus e un'auto: morti due ragazzi, gravissimo un ferito FOTO

di Daniele Molteni

Sangue sulle strade di Torino. Questa mattina all'alba intorno alle 6 in corso Casale a Torino. Uno scontro frontale tra un'auto e un pullman di linea ha causato la morte di due persone, altre due sono rimaste gravemente ferite, tutte a bordo della vettura. Illeso l'autista del bus che ha riportato solo qualche lieve contusione. Immediatamente allertati i sanitari del 118, raggiunti subito dopo da agenti della polizia municipale e tecnici dell'azienda di trasporto pubblico.

Le vittime dello schianto hanno 29 e 17 anni, erano a bordo dell'auto, una Lancia Y. La ragazza è di Nole, di San Mauro il ragazzo. Altre due persone, sempre a bordo dell'auto, sono rimaste ferite in modo grave. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso in codice rosso, uno dei due è in gravissime condizioni. Non si registrano feriti, invece, a bordo del bus, a parte il conducente rimasto lievemente contuso.

Il bus era quello della linea 61 del Gtt (Gruppo Torinese Trasporti), direzione centro. L'auto con a bordo le vittime era una Lancia Ypsilon, viaggiava verso San Mauro Torinese. La compagnia del trasporto pubblico torinese ha deviato i tragitti della linea 61 e le linee extraurbane che passano in quel tratto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Luglio 2022, 12:09

