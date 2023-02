Fuori strada con l'auto sulla provinciale, Edoardo muore a vent'anni mentre va a lavorare

di Redazione web

Aveva 20 anni Edoardo Riva De Onestis, il ragazzo morto stamattina poco prima delle 6 in un incidente stradale lungo la Provinciale 95 tra Tortona e Castelnuovo Scrivia (Alessandria). Il giovane, forse a causa della scarsa visibilità dovuta alla nebbia, ha perso il controllo della Alfa Romeo Mito che stava guidando. L'auto è andata a fuoco nell'impatto, e il corpo della vittima è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco.

Schianto al casello sull'A4, chi era la seconda vittima: Claudia, 59 anni, era madre di quattro figli

L'auto viene centrata da un Suv: morta una ragazza di 23 anni. Era in vacanza in Veneto per il Carnevale

L'incidente

A quanto si apprende la vittima si chiamava Edoardo Riva De Onestis, 20 anni, di Castelnuovo Scrivia, e si stava recando al lavoro ai Monopoli di Tortona. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, a differenza da quanto appreso in precedenza dai primi soccorritori, il giovane invece di curvare per salire sulla rampa del cavalcavia dell'A21, ha imboccato una strada di campagna, centrando un albero e ribaltandosi. L'auto ha poi preso fuoco. In zona era presente una fitta nebbia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Febbraio 2023, 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA