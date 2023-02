L'auto viene centrata da un Suv: morta una ragazza di 23 anni. Era in vacanza in Veneto per il Carnevale

di Redazione Web

Una ragazza di 23 anni, A.C., è morta la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto intorno all'1.30 a Vedelago, in provincia di Treviso, sulla strada regionale 53. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era a bordo di una Nissan Micra, guidata da un'altra ragazza e assieme a un'altra persona, che per cause da accertare si è scontrata con una Nissan Qashqai guidata da un uomo di 52 anni.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del Suem 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane. I due conducenti e gli altri due passeggeri sono rimasti feriti in modo non grave. Sul posto i carabinieri di Vedelago. Per la giovane vittima dovevano essere giorni di festa: i tre a bordo erano tutti studenti dell'Università di Torino in vacanza in Veneto per poter vedere il Carnevale di Venezia.



Proprio dopo la giornata a Venezia i tre si sono trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato, su quella strada, la Castellana, teatro di molti incidenti mortali. I tre avevano appena fatto benzina nel distributore che si trova di fianco al mercatino dell'usato sulla Castellana. Stavano per ripartire e si sono affacciati con l'auto sulla strada, ed è stato proprio allora che è sopraggiunto, a tutta velocità, il 52enne a bordo del Suv. La Micra è stata centrata in pieno e per la 23enne non c'è stato scampo.

