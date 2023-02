Schianto al casello sull'A4, chi era la seconda vittima: Claudia, 59 anni, era madre di quattro figli

di Redazione Web

Si chiamavano Laura Amato e Claudia Turconi. Sono loro le due donne morte nello schianto di sabato mattina sull'autostrada A4, alla barriera di Milano-Ghisolfa: Laura guidava la sua Lancia Ypsilon quando è stata centrata in pieno da un'altra auto, mentre era ferma al casello per ritirare il biglietto. In macchina con lei c'era Claudia, 59 anni: per entrambe sono stati vani i tentativi di salvar loro la vita.

Non rallenta al casello e tampona l'auto davanti: schianto fortissimo, morte due donne

Laura tornava dalla festa di compleanno. A tamponarla un uomo con il braccialetto psichiatrico

Chi erano Laura e Claudia, morte sull'A4

Erano le 2.30 di notte quando Laura e Claudia stavano tornando a casa, dalla festa di compleanno di Laura che aveva compiuto 54 anni: a travolgere l'auto su cui viaggiavano una Lancia Musa arrivata a tutta velocità, con un 39enne marocchino alla guida. Claudia, residente a Rescaldina, lascia quattro figli. Entrambe erano operatrici sanitarie: Laura alla Macedonio Melloni, Claudia alla Fondazione Colleoni di Castano Primo.





