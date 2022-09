Incidente sulla giostra durante la festa patronale, donna scaraventata a terra dopo un volo di 15 metri

La giostra si rompe, una donna vola per 15 metri e si frattura le gambe. Dramma sfiorato a Gassino (Torino), durante i festeggiamenti del santo patrono. Una donna è salita sull'attrazione, la classica giostra delle catene, ma qualcosa è andato storto.

La investe davanti casa, poi fa retromarcia e la schiaccia altre due volte: omicidio choc, morta brutalmente a 28 anni

Rissa choc tra ragazzine in centro: scoppia il panico, arriva la mamma con un bastone

Cosa è successo

L'incidente è avvenuto sabato sera. La donna, una 49enne, è salita sulla giostra ed è stata scaraventata a terra dopo un volo di circa 15 metri. Soccorsa dal personale del 118 è stata trasportata al Cto di Torino per essere sottoposta a intervento chirurgico per fratture multiple riportate al piede e al femore destro. La donna è stata operata per stabilizzare una frattura tebio tarsica all'altezza della caviglia.

Giostra sequestrata

A quanto si apprende da fonti ospedaliere i chirurghi del Cto gli hanno stabilizzato il femore e ha un leggero trauma toracico. La 49enne è sveglia e coscente e verrà ricoverata nel reparto di trumatologia con una prognosi di 60 giorni. La giostra è stata sequestrata dai carabinieri della compagnia di Chivasso.

#Rissa a colpi di mazza a #Ladispoli, due feriti: uno in coma farmacologico https://t.co/4gM1DfdLnD — Leggo (@leggoit) September 11, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Settembre 2022, 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA