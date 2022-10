Cristian, ucciso per gli occhiali griffati: cinque indagati, anche una ragazza e un minorenne

Cristian Martinelli avrebbe compiuto 35 anni lo scorso 17 ottobre, ma è morto il giorno prima del suo compleanno e due giorni dopo aver subito un brutale pestaggio nella stazione di Casale Monferrato (Alessandria). Era il 14 ottobre quando Cristian era stato aggredito da una baby gang, probabilmente per resistere ad una rapina: sembra infatti che il gruppo gli volesse sottrarre degli occhiali griffati. Il numero degli indagati sale ora a cinque: tra loro ci sono anche una ragazza e un minorenne.

Assolto il gioielliere che prese la pistola e uccise due rapinatori: «Fu legittima difesa»

Cristian, ucciso per gli occhiali griffati

Cristian Martinelli, 34enne di Morano sul Po, era stato aggredito in stazione a Casale Monferrato da una baby gang che voleva rubargli gli occhiali griffati. Dopo la sua morte, erano partite subito le indagini, che in un primo momento avevano portato all'arresto di Nicolae Capstrimb. Il ventenne moldavo è detenuto in carcere a Vercelli ed è accusato di essere a capo della banda che ha ucciso Cristian.

Cinque indagati

Il moldavo non è però l'unico indagato. Il numero delle persone che hanno ricevuto l'informazione di garanzia è salito a cinque: ci sono infatti altri quattro ragazzi, di cui uno minorenne e una ragazza. A tre di loro, tra i quali il minorenne, è stata notificata ancor prima dell'autopsia, effettuata sabato scorso; al quarto, in occasione delle perquisizioni domiciliari che i militari hanno effettuato, in contemporanea a carico di tutti gli indagati, nei giorni successivi. Gli investigatori avrebbero quindi definito il branco che ha aggredito il 34enne probabilmente per rubargli un paio di occhiali griffati.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Ottobre 2022, 21:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA