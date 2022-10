Lino, tassista ucciso a Torino. Indagati tre giovani, due di loro hanno precedenti

Sono tre gli indagati dalla Procura di Torino per la morte di Pasquale Di Francesco, detto Lino. Il tassista, 63 anni, è morto nel weekend scorso dopo quattro mesi di coma, in seguito ad un'aggressione avvenuta in piazza Bengasi, alla periferia del capoluogo piemontese. Le accuse sono di rapina e morte in conseguenza di altro reato: ecco chi sono gli indagati.

Lino, tassista ucciso: chi sono i tre indagati

I tre indagati dalla Procura di Torino sono una ragazza di 26 anni e due ragazzi di 28. Questi ultimi, erano già stati arrestati e detenuti (in carcere e ai domiciliari) per altri reati. La Procura, nella giornata di domani, disporrà l'autopsia sul corpo del tassista.



