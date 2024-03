Si cura nel privato 1 italiano su 2 Tra i redditi bassi il 42% rinuncia

di Lorena Loiacono

Per più di un italiano su 5 il servizio sanitario della propria regione è insufficiente. Cosa significa? Che chi può si rifugia nelle strutture private. E chi non può, vale a dire più di 4 italiani su dieci, semplicemente non si cura. Un quadro decisamente triste quello che emerge dal XXI rapporto “Ospedali & Salute”, promosso da Aiop, l’Associazione Italiana ospedalità privata, e realizzato in collaborazione con il Censis.

La percentuale di non gradimento sale mano a mano che si scende verso le regioni del Sud dove raggiunge il 35,2% di insoddisfatti. Non solo, il rapporto evidenzia anche che più di un italiano su due, il 53,5%, degli dichiara che, nel corso dell'anno, ha dovuto affrontare tempi di attesa eccessivamente lunghi rispetto alle tempistiche utili. «Il 51% degli italiani si rivolge direttamente alla sanità privata - ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci - senza prima richiedere la prestazione necessaria alla sanità pubblica per un atteggiamento di sfiducia». Ma il privato non è una strada praticabile per tutti: nel 2023, infatti, il 42% dei pazienti con redditi più bassi, fino a 15 mila euro, è stato costretto a rimandare o addirittura a rinunciare alle cure sanitarie perché non poteva accedere né al Servizio sanitario nazionale, per le lungaggini, né alla sanità privata per i costi troppo alti.

Nell’ultimo anno infatti il 16,3% dei pazienti, che hanno avuto bisogno di rivolgersi ai servizi sanitari, si è dovuto spostare in un'altra regione, per avere prestazioni erogate dal Servizio sanitario. Il motivo? Per il 31,6% dei migranti sanitari e per il 51,8% di coloro che dichiarano di essere in cattiva salute dovuto all'eccessiva lunghezza delle liste di attesa nella propria regione.

Giovedì 28 Marzo 2024

