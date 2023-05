Ztl fascia verde, il sindaco Gualtieri: «Prepariamo rimodulazione con deroghe e limiti chilometrici, come a Milano»

di Redazione web

Fascia verde a Roma, il sindaco Roberto Gualtieri preparara la rimodulazione. L'annuncio del primo cittadino al Forum Pa. «A breve annunceremo la rimodulazione» della ztl fascia verde «che sottoporremo alla Regione e che tenga Roma sotto i limiti di legge di pm10 e No2 che sono un obbligo: dobbiamo agire subito, non è una questione di discrezionalità politica».

«Pensiamo a meccanismi di deroga, di chilometraggio, per non bloccare completamente la circolazione delle auto ma mettendo limiti, come fanno a Milano. Un piano equilibrato che ridurra l'inquinamento e non scarichera un peso troppo forte su chi non può permettersi di sostenerlo», ha aggiunto.

Fascia Verde a Roma, cosa ha detto Gualtieri

«Forse - ha aggiunto il sindaco di Roma - non lo abbiamo spiegato adeguatamente: esistono leggi e regolamenti europei e regionali in tutta Italia.

«È sicuramente vero che possiamo proporre rimodulazioni, ora sulla base dei dati più aggiornati vogliamo contemperare la necessità di ridurre l'inquinamento che uccide le persone e non colpire i cittadini che non hanno la possibilità di lavorare anche perché l'opera di ammodernamento del tpl sarà ciclopica», conclude Gualtieri.

