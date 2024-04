Omicidio Willy, Mario Pincarelli si sposa. Dopo le nozze potrà telefonare alla moglie (vista solo in tribunale), ma niente prima notte

di Redazione Web

Condannato a 21 anni per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, Mario Pincarelli si sposerà in carcere martedì prossima. La sua futura moglie è una ragazza di 28 anni che si è innamorata di lui vedendolo nei servizi dei telegiornali che si sono occupati dell'omicidio di Colleferro. I due si sono incontrati di sfuggita sempre in aule di tribunale, ma nel carcere dove è detenuto Pincarelli non hanno mai potuto vedersi. Con le nozze avranno il diritto di parlarsi al telefono.

Omicidio Willy, Belleggia portato in carcere: sconterà 23 anni. Il timore per la vendetta dei fratelli Bianchi: «È un infame»

Innamorati in carcere

All'udienza di ieri in Cassazione, la futura moglie di Pincarelli spiccava tra le persone che assistevano al processo. Da mesi, la ragazza segue ogni udienza dei due processi che Pincarelli aveva in corso; oltre a quello che si è chiuso ieri, anche un altro relativo al possesso in carcere di un telefono cellulare. Le aule giudiziarie sono stati gli unici luoghi per scambiarsi occhiate e fugaci parole.

«Io credo in lui e alla sua innocenza» ha detto ieri la donna, intercettata da "Agenzia Nova" nei corridoi della Corte di Cassazione. La ragazza ha sperato inutilmente, fino all'ultimo, in uno sconto di pena per il suo futuro sposo. E ha mostrato insofferenza nel parlare del suo matrimonio, «gelosa» della privacy della relazione con il futuro sposo a oggi fondata soltanto su sentimenti, lettere scritte di pugno e fugaci occhiate. La "dichiarazione" sarebbe avvenuta per posta e ha portato, qualche mese, fa alle pubblicazioni di matrimonio e all'inizio dell'iter per la cerimonia con il rito civile di martedì. Una decina gli ospiti ammessi a partecipare in carcere, tra parenti strettissimi e testimoni. Previsto anche un buffet. Per la prima notte di nozze e la luna di miele, però, bisognera' necessariamente aspettare.

