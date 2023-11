Weekend a Roma: Ligabue scalda il Palazzo dello Sport, Iaia Forte porta la poesia a teatro. Nanni Moretti al Palladium Film Festival

di Donatella Aragozzini

Nel terzo weekend di novembre, è la varietà delle proposte a spiccare. Partiamo dalla musica, dove si va dal rock di Ligabue, sabato e domenica al Palazzo dello Sport, al jazz del pianista Kevin Hays, domenica alla Casa del jazz, dalle sonorità sofisticate dei due ex Matia Bazar Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte, venerdì al Teatro Ghione, fino al desert blues di Bombino, artista nigerino che canta in lingua tuareg, e al sound personalissimo della stella africana Fatoumata Diawara, entrambi domenica all'Auditorium Parco della Musica, passando per il festival sulla nuova musica elettronica Manifesto Fest, fino a domenica al Monk di Portonaccio. Per tutti i gusti anche le proposte di teatro. Si ride e si riflette allo Spazio Rossellini con il surreale e grottesco “L'estinzione della razza umana” (venerdì e sabato) e al Teatro 7Off con la commedia “Congiuntivite” sugli effetti del lockdown sulle relazioni familiari (fino a domenica), mentre è all'insegna della spensieratezza e del sorriso “Off/Off Variety”, fino a domenica all'Off/Off Theatre, un richiamo al varietà e all'avanspettacolo del secolo scorso, con Pino Strabioli e l'attrice di burlesque Giulia Di Quilio. Tutt'altra atmosfera sabato al Tordinona, dove debutta “Il grande inquisitore”, tratto dal capolavoro di Dostoevskij “I fratelli Karamazov”, e al Teatro India, dove l'attrice Iaia Forte porta “Vita meravogliosa”, omaggio alla poetessa Patrizia Cavalli, ma anche all'Auditorium Poarco della Musica, dove Ascanio Celestini, con il racconto “Rumba.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Novembre 2023, 13:23

