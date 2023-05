Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 13 e domenica 14 maggio

Il weekend è alle porte e Roma è pronta ad accogliere milioni di turisti che giungeranno in città per trascorrervi qualche giorno prima di tornare al lavoro. Gli alunni delle scuole non calcheranno i marciapiedi romani durante il fine settimana (scuole chiuse e gite scolastiche limitate durante il weekend), lasciando così spazio a romani e turisti. E il tempo? Sulla Capitale sembra essere buono, anche se le previsioni non danno la certezza di trovare giornate piene di sole. Cosa fare a Roma, dunque nel weekend? Andiamo a scoprirlo.

Internazionali tennis, esordio ok per Sinner: Kokkinakis battuto in 2 set (6-1, 6-4). Al terzo turno Baez o Shevchenko

Bruce Springsteen dal 18 maggio in Italia: «Un sogno averlo qui. I prezzi? Sono tra i più bassi del mondo»

Le proposte del weekend a Roma

Cosa fare nella Capitale o nei dintorni sabato 13 e domenica 14 maggio 2023? Tra i tanti eventi organizzati nella città eterna, senza dubbio, sono 5 quelli da non perdere: Notte ai musei, Festival della Cucina romana, Eur street food, Sagra del Pecorino, Mercato de 'Gli Ambulanti di Forte dei Marmi.



