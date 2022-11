Weekend a Roma, da Cesare Cremonini alle indagini teatrali di Montalbano, fino ai musei in festa

di Valeria Arnaldi

La ragazza del futuro, Un giorno migliore e, ovviamente, 50 Special e molte altre. Saranno le canzoni di Cesare Cremonini a fare da colonna sonora al weekend culturale capitolino, ricco di eventi, sulle note e non solo.

MUSICA. Forte del successo delle due date precedenti, Cremonini torna protagonista il 4 e il 5 novembre al Palazzo dello Sport, con una selezione di hit del passato e brani più recenti, per una scaletta tutta da cantare.

Ancora note. Il 5 novembre, al Teatro Villa Pamphilj, musica celtica, con The Fairytales Trio. Musica e racconti si intrecciano. Sul palco, Clea Cotroneo, voce, Lucia Dorelli al violino e Iacopo Fiorio alla chitarra.

E il 6 novembre prenderà il via il Roma Jazz Festival. Ad aprire la rassegna all’Auditorium Parco della Musica sarà Lady Blackbird, la “Grace Jones del jazz”. Marley Munroe - questo il vero nome - ha esordito nel 2020 con una reinterpretazione del brano Blackbird, con cui ha lanciato il primo album Black Acid Soul, prodotto da Chris Seefried, che vede nella band anche l'ex pianista di Miles Davis Deron Johnson. «Essere nel leggendario Studio B, (la stanza di Prince), al Sunset Sound con la mia band e il mio produttore Chris Seefried è stato un momento rivoluzionario per me come artista. Mi ha aiutato a trovare un nuovo modo per esprimere chi sono e ha segnato la mia rinascita come Lady Blackbird», ha raccontato l’artista.

Nella prima giornata della rassegna, all’Auditorium, anche I Musicanti di Brema, per i più piccoli, nonché, in prima assoluta, Io sono quel che suono. Io suono Mingus, concerto della New Talent Jazz Orchestra dedicato alla figura di Charles Mingus. Poi, alla Casa del Jazz, la sera, il pianista tedesco Ralf Schmid in Pyanook. Schmid suonerà, indossando i mu gloves, guanti iper tecnologici per rielaborare in real time i suoni del pianoforte acustico.

Il festival proseguirà fino al 19 novembre con un cartellone di 23 concerti tra Auditorium Parco della Musica, Casa del jazz e Monk club.

TEATRO. Il 4 novembre, al Teatro Tor Bella Monaca, si alza il sipario su La prima indagine di Montalbano di Andrea Camilleri, interpretato da Massimo Venturiello alle tastiere di Alessandro Greggia, in scena fino al 6. «La lingua inventata dal Maestro, carica di musicalità, arriva nella sua interezza a chiunque, la parola diventa immagine ammaliante, la trama inchioda e non consente distrazione alcuna - dice Venturiello - Qui prendono vita i personaggi dei successivi numerosi romanzi che hanno conquistato l’interesse di milioni di lettori. Nasce soprattutto il commissario Montalbano».

Fresco di debutto, fino al 13, alla Sala Umberto, lo spettacolo, firmato da Alessandro Gassmann, Qualcuno volò sul nido del cuculo di Dale Wasserman dall’omonimo romanzo di Ken Kesey. «La malattia, la diversità, la coercizione, la privazione della libertà sono temi che da sempre mi coinvolgono e che amo portare in scena con i miei spettacoli -dice Gassmann - Temi tutti straordinariamente presenti nello spettacolo “Qualcuno volò sul nido del cuculo” di Dale Wasserman, tratto dall’omonimo romanzo di Ken Kesey, la cui versione cinematografica diretta da Miloš Forman è entrata di diritto nella storia del cinema. Con Maurizio de Giovanni, che ha curato l’adattamento del testo, abbiamo deciso di ambientare la vicenda in una clinica psichiatrica italiana nel 1982». Gassmann dirige un cast eccezionale, con a capo Daniele Russo.

Il 5 e il 6 novembre, appuntamento al Teatro Ciak per La santa sulla scopa di Gigi Magni, con Sandra Collodel e Franca D’Amato.

ARTE. Musei in festa nel weekend. Ingresso gratuito, il 6, per la prima domenica del mese. Intanto, il 5 novembre, al Museo Civico di Zoologia prendono il via i festeggiamenti per i 90 anni del museo, che proseguiranno fino al 26 novembre, tra convegni, incontri, proiezioni, visite guidate speciali. Tra i tanti eventi, la speciale visita guidata Buon Compleanno, Museo! - il 6 - e l’incontro Storie di esplorazioni e di naturalisti, il 25, con Spartaco Gippoliti e Carla Marangoni, tutti a ingresso gratuito. Doppio appuntamento, il 26, a chiudere il cartellone. Nella mattinata, si terranno visite guidate ai depositi del Museo. Il pomeriggio, invece, sarà dedicato ai più giovani in alcuni laboratori interattivi. Tra gli eventi, anche la proiezione del docu-film The Second Life di Davide Gambino, evento realizzato in collaborazione con la Casa del Cinema.

E il 5 novembre si apre anche il cartellone di Lab for Family, che, ogni fine settimana, fino al 18 dicembre, proporrà appuntamenti speciali per famiglie in più musei. Si comincia al Casino Nobile di Villa Torlonia, con Tra mito, storia e realtà. Un viaggio nel tempo a Villa Torlonia, laboratorio itinerante con nonni “oratori” e nipoti “uditori” e poi gli stessi a parti invertite.

Dal 4 al 6 novembre, anche Gau-Gallerie d'Arte Urbana, progetto di street art che trasforma in opere d'arte le campane per il riciclo del vetro. Oltre venti gli street artist italiani, da Karma Factory, Lady Nina, Rise Neon, a Leonardo Crudi, Kemh, Marco Réa. «GAU, Gallerie d'arte urbana è un progetto incentrato sulla trasformazione delle campane della raccolta differenziata del vetro in opere di street art - spiega Alessandra Muschella, direttrice artistica - Un museo urbano, basato sul concetto dell’arte come bene comune, il cui scopo è produrre bellezza e funzionalità, sensibilizzando la cittadinanza sulle tematiche di differenziazione dei rifiuti. Per questa sesta edizione abbiamo chiesto agli artisti di lavorare in coppia, unendo stili e tecniche per creare una serie di opere che ci raccontino come loro immaginano il Futuro». Le campane realizzate dagli artisti sono lungo Via Baldo degli Ubaldi.

CINEMA. Non mancano proiezioni. Alla Casa del Cinema, dal 4 al 6 novembre, la rassegna Scoprir, mostra di Cinema Iberoamericano, organizzata dall’Instituto Cervantes con le ambasciate iberoamericane in Italia. In programma, le proiezioni a ingresso gratuito di dieci film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Tra gli eventi speciali, nel trentesimo anniversario della morte di Astor Piazzolla, il 5 novembre, il docufilm Piazzolla – La Revolucion Del Tango di Daniel Rosenfeld già premiato alla Mostra del Cinema di Venezia come Regista Esordiente.

