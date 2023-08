Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 12 e domenica 13 agosto

Roma non sarà mai vuota tra chi parte e chi arriva anche nel weekend che prevede Ferragosto. Sono tanti i turisti che giungeranno nel fine settimana e si godranno qualche giorno nella Capitale, c'è poi chi non partirà e resterà in città. Ecco, dunque, alcuni degli eventi presenti a Roma nel weekend del 12 e 13 agosto 2023 per chi sarà nella città eterna.

Cosa fare a Roma nel weekend

Ecco gli eventi in programma:

Sessantotto Village: sabato 12 agosto il tributo a Vasco Rossi e domenica 13 sarà dedicata alla musica e alla poesia dei Nomadi; Circo Maximo Experience: l’emozionante viaggio in realtà aumentata che consente ai visitatori di immergersi totalmente, attraverso l’uso di speciali visori 3D, nella storia del Circo Massimo grazie alle ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche di tutte le sue fasi storiche. E tanto altro ancora.

