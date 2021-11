Valmontone Outlet, venerdì 26 novembre accensione luci di Natale e Black Friday

Venerdì 26 novembre, sarà una giornata da non perdere all’Outlet di Valmontone: a partire dal Black Friday - con orari straordinari - e accensione degli addobbi e delle luci di Natale. Per tutto il giorno, già a partire dalle ore 9 - un’ora in più concessa alla giornata dello “shopping sfrenato” per eccellenza - ed eccezionalmente fino alle ore 21, sarà possibile acquistare nei negozi aderenti, tra gli oltre 200 store, capi d’abbigliamento, calzature, cosmetici, elettronica ed accessori per la casa con uno sconto fino al +40% rispetto al prezzo outlet. Anche la Food Court sarà a disposizione dei clienti, già dall’apertura e con orario prolungato fino alle ore 23.

E per l’occasione il centro sarà già vestito a festa. Allestimenti unici, design esclusivi e km di luci illumineranno fino a gennaio l’Outlet. 3 km di icelight luminosi e ghirlande addobberanno i perimetri degli edifici, un immenso albero da 11 metri con 9.000 luci a led e palline accoglierà i visitatori al portale Nord. Oltre 20 ghirlande da 2 metri di diametro e 1.800 microluci, riccamente decorate con nastri rossi saranno dislocate per le vie della struttura. Un “magic tree”, di 16 metri d’altezza, pezzo unico in Italia, sarà uno dei punti dove i bambini potranno scoprire la magia del Natale entrando al suo interno e rimanendo affascinati dalla sua imponenza e dalle sue migliaia di luci.

Il famoso albero di Natale salentino, inoltre, sarà posizionato all’ingresso della nuova ala e proporrà uno spettacolo di luci a tempo di musica. E per finire il “garland arch”, composto da 4 enormi archi addobbati, farà da ingresso alla Kids Area mentre un imponente unicorno di 3 metri, realizzato in esclusiva per Valmontone Outlet, sarà la “mascotte” natalizia della nuova area inaugurata pochi giorni fa. Domani, quindi, al calar del sole, grande evento con l’accensione in contemporanea di tutte le luci!

