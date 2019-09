Valmontone Outlet, stagione degli eventi autunnali con la terza edizione del Kids Festival

Prosegue a Valmontone Outlet la stagione degli eventi autunnali con la terza edizione del Kids Festival, la manifestazione a misura di bambino che si svolgerà ogni fine settimana dal 7 al 29 settembre riservando gli spazi del villaggio dedicato allo shopping gestito da Promos in provincia di Roma a momenti di incontro e intrattenimento.



L’appuntamento di Sabato 14 e Domenica 15 settembre è con Play-Doh, il gioco interattivo e divertente che stimola la creatività, la fantasia e la capacità di esplorazione dei bambini. All’interno del Play-Doh Village, un’area di intrattenimento colorata e ricca di giochi e di gadget, si svolgeranno laboratori creativi a tema Fairy Tales, meet and greet con il personaggio Doh, sessioni di cucina nella pizzeria di Doh per diventare minichef. Verrà inoltre allestito un angolo trucco e acconciature con photoshooting a tema, oltre a un’area per attività di gioco libero e giochi di squadra. La manifestazione, ideata per coinvolgere un target trasversale in uno spazio dove divertirsi e scatenare la propria fantasia, è in programma dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 ed è a ingresso gratuito.



PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 21 e domenica 22 settembre – Nerf Experience

Sabato 28 e domenica 29 settembre – Yoga Kids



VALMONTONE OUTLET KIDS FESTIVAL

Via della Pace snc, Valmontone (RM) Ingresso libero Venerdì 13 Settembre 2019, 19:39