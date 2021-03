Lazio, vaccinazioni per la fascia 64-65 anni: da mezzanotte le prenotazioni. Come fare

Vaccino anti Covid nel Lazio per la fascia d'età 64-65 anni, tutte le informazioni su come prenotarlo, chi può farlo e l’ordine di prenotazione, come comunicato dalla Regione sulla sezione del sito dedicata dell’assessorato alla Salute.

Vaccinazioni per la fascia 64-65 anni

Il calendario della regione prevede che da lunedì 8 marzo sia "possibile, oltre che dal proprio medico di medicina generale, prenotare per le classi d'età 65 e 64 anni (nati 1956 e 1957) anche online. Per la prenotazione è necessaria la sola tessera sanitaria".

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Marzo 2021, 14:39

