"Un mondo a parte" a Parco Leonardo, boom di vip in sala con Virginia Raffaele e il regista Riccardo Milani

di Redazione Web

È stato un successo l'evento organizzato ieri, venerdì 29 marzo, all'Uci Cinema di Parco Leonardo, a Roma, che ha visto una platea ricca di cittadini e di persone note del mondo dello spettacolo alla presentazione di "Un mondo a parte", il film girato da Riccardo Milani con protagonisti Virginia Raffaele e Antonio Albanese.

In tantissimi per vedere Un mondo a parte

Sono stati tanti i cittadini che si sono recati in sala per vedere il film Un mondo a parte che, per l'uscita, ieri sera è stato presentato dallo stesso regista Riccardo Milani e Virginia Raffaele.

Gli artisti sono stati accolti dal padrone di casa Edoardo Francesco Caltagirone, mentre la platea si riempiva di tantissimi altri ospiti importanti. I primi ad arrivare sono stati Antonio Flamini e Marzia Caltagirone, seguiti dalla bellissima Jinny Steffan, dal produttore Salvatore Alongi, Vincenzo Bocciarelli, il regista Enrico Caria, Monica Carpanese e Claudia Cavalcanti. Poi è giunto il produttore Gianluca Cerasola, seguito da Jolanda Gurreri, dallo chef Stefano Crialesi, Mariano D’angelo, dalla pittrice Paola Falinie e Gianni Franco. Erano presenti in sala anche Holly Irgen, il direttore della fotografia Gianni Mammolotti, Alex Partexano, il musicista Agostino Penna, l’attore Pietro Romano, Adriana Russo, la cantante Rossella Seno, le sorelle Laura e Silvia Squizzato, Emanuela Titocchia in abito nero con profondo scollo e il mago Heldin e Gaia Zucchi.

Il ringraziamento di Virginia Raffaele agli insegnanti

Dopo l'arrivo dell'ultimo spettatore, Virginia Raffaele e il regista hanno iniziato subito a dialogare con gli ospiti, chiedendo se ci fossero maestri in sala.

La pellicola distribuita da Medusa Film, infatti, affronta con la leggerezza della commedia temi fondamentali della nostra società quali il ruolo della scuola nelle comunità e l’attuale diminuzione demografica. Questi delicati argomenti vengono affrontati con eccellente capacità di interpretazione degli attori Antonio Albanese e Virginia Raffaele guidati dalla sapiente ed attenta regia di Riccardo Milani.

Al termine della proiezione, il pubblico entusiasta ha applaudito la commedia italiana che è riuscita a raccontare uno spaccato della nostra realtà scolastica.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 13:07

