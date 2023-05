Morto schiacciato dal trattore all'agriturismo: Riccardo è finito sotto le ruote del mezzo in manovra

di Redazione web

Morto schiacciato da un trattore. Riccardo Campoli, 69 anni, è rimasto ucciso in un incidente sul luogo di lavoro, in un agriturismo nella zona della Marcigliana, quadrante nord est di Roma. Il 69enne stava lavorando nella tenuta, quando un trattore in manovra, impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione di un capannone agricolo, lo ha travolto, uccidendolo, scrive Today.

Tragica fatalità

L'incidente non ha lasciato scampo all'uomo, originario di Veroli, in provincia di Frosinone, rimasto schiacciato da una delle ruote del mezzo; probabilmente il 69enne è morto sul colpo, perché i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Alla guida del trattore cera un collega, responsabile della ditta per cui lavorava la vittima, denunciato per omicidio colposo.

Responsabilità

Gli inquirenti dovranno valutare le eventuali responsabilità nella tragedia ed ascoltare anche il responsabile dell'agriturismo.

