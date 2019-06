Mistero a Torvaianica, sul litorale romano. Questa mattina, due corpi carbonizzati, non ancora identificati, sono stati rinvenuti in un'auto in Via San Pancrazio, in località Torvaianica, in una traversa di via Siviglia a Pomezia.I cadaveri sono stati trovati all’interno di un’auto. Sul posto Vigili del Fuoco e i Carabinieri che indagano.