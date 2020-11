Morto Tony Porcella, storico gallerista romano e amico di grandi artisti come Giorgio De Chirico e Sean Connery

Tony Porcella aveva 81 anni. Si è spento, dopo una vita dedicata all'arte, e dopo aver respinto più volte l'ombra della morte negli scorsi anni, come ricorda Laura Larcan sul Messaggero. Era sopravvissuto a ben tre tumori, ma alla fine un edema polmonare (in seguito ad un'ischemia cerebrale) ha avuto la meglio sullo stimato gallerista, grande amico di Giorgio De Chirico.

Tony Porcella se n'è andato nella sua casa ai Parioli, la mattina di lunedì 9 novembre, circondato dall'affetto delle figlie e della moglie. «Era un guerriero, ha voluto farcela fino alla fine. Mi ha aspettato», racconta Gloria Porcella, tornata in fretta e furia da New York per dare l'ultimo saluto al padre al suo capezzale, insieme alle sorelle Francesca e Cristina, e alla mamma Maria Cristina.

Con Tony Porcella se ne va un simbolo della vita artistica della Capitale. Porcella aveva infatti stretto amicizia con alcuni dei più grandi artisti del secolo scorso, come Giorgio De Chirico e Renato Guttuso, ma anche la moglie di Sean Connery, per la quale aveva curato un'intera mostra. La sua scomparsa però non sancirà la fine della Galleria Ca' D'Oro, in via dei Condotti, perché è proprio la figlia Gloria a portare avanti l'opera del padre. Da Roma agli Stati Uniti.

