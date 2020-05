Muletto si ribalta durante la manovra: operaio 57enne muore schiacciato

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Maggio 2020, 12:25

Ancora una 'morte bianca': la fase 2 dell'emergenzacontinua all'insegna della scarsa sicurezza sul lavoro. A, un, infatti, èdalche stava manovrando.Il drammatico incidente è avvenuto questa mattina in zona Case Rosse, la frazione di Roma nei pressi di, a breve distanza dal confine tra il territorio comunale della Capitale e quello di Guidonia. Il muletto guidato dall'operaio, per cause ancora da accertare, si è ribaltata e ha schiacciato l'uomo, uccidendolo sul colpo. Sul posto, al civico 8 di via Civitacampomarano, sono intervenuti i vigili del fuoco di Tivoli, che hanno isolato la zona di intervento e consentito le necessarie indagini agli ispettori Spresal della Asl Roma 2.