Comando dei vigili si trasforma in centro estetico: la compagna di un vigile faceva l'estetista alle colleghe in pieno lockdown

Un gruppo della polizia municipale si "trasforma" in un centro estetico abusivo durante l’epidemia di Covid -19. Infatti, un agente in servizio presso il Pics - il pronto intervento del centro storico - ha portato la compagna dentro gli uffici per far fare un vero e proprio servizio di manicure a due vigilesse. Il tutto sarebbe avvenuto durante l’orario di servizio lo scorso 6 aprile, quando i centri estetici erano chiusi proprio per le restrizioni imposte dal governo italiano.





Epidemia colposa, abuso delle funzioni, omissione d’atti d’ufficio, esercizio abusivo della professione di estetista, evasione fiscale: ecco la lista dei reati ipotizzati. Sono questi i risultati emersi da un’indagine interna della polizia locale che ha avviato un’inchiesta sull’accaduto. La donna, manicure a domicilio, secondo quanto è emerso sarebbe entrata negli uffici del Pics insieme al compagno e sarebbe stata pagata dalle vigilasse 15 euro. Tre le persone indagate dagli stessi caschi bianchi: le due vigilesse e il marito dell'"estetista".



Dal comando generale della polizia municipale non rilasciano dichiarazioni. Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 19:52

