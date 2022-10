Al Teatro del Lido di Ostia, mostre, spettacoli e film su Pier Paolo Pasolini

di Valeria Arnaldi

Ostia racconta e omaggia Pasolini. Sarà “Who is me” da “Il Poeta delle Ceneri”, il 30 ottobre, ad aprire il cartellone pasoliniano al teatro del Lido, nell’ambito del programma “PPP100-Roma Racconta Pasolini”. In scena, Lucia Bendia accompagnata al violoncello da Simone Sitta, per la regia di Alessandro Guerra. Ambientato in uno studio cinematografico in disuso, lo spettacolo vede Pasolini raccontare la propria vita, guardando però anche, in modo decisamente critico, agli intellettuali del suo tempo.

E gli eventi proseguiranno a novembre. Dal primo al 27, il teatro ospiterà la mostra “Pasolini 100”, a cura di Nestor Saied, con locandine e manifesti della filmografia di Pasolini conservati nell’Archivio Grafico della Cineteca di Bologna.

Poi, il programma proseguirà con la proiezione del docufilm “Fermata Pasolini” di Alfredo Traversa, il 5 novembre. Il tema è l’ultimo sequestro di “Salò o le 120 Giornate di Sodoma”. Seguirà l’incontro a cura di Nestor Saied e Donato Di Stasi. Il giorno dopo, l’attenzione sarà per “Intervista Impossibile a Pasolini” di e con Alfredo Traversa e Nestor Saied, che firma anche la regia.

Il 2 novembre, invece, giorno dell’uccisione di Pasolini, la scena sarà per lo spettacolo docu-teatrale e multimediale “Padre Nostro - diritto allo scandalo” di e con Alfredo Angelici e Tomaso Thellung. Lo stesso giorno, salirà sul palco anche Ascanio Celestini con “Museo Pasolini”, per riflettere sugli elementi salienti di un ipotetico museo dedicato a Pasolini, appunto. Un percorso immaginario, tra emozione e riflessione, attraverso le testimonianze di uno storico, uno psicoanalista, uno scrittore, un lettore, un criminologo.

Ultimo appuntamento, il 13, sarà “Generazione Pasolini”, di e con Marta Bulgherini e Nicolas Zappa, nell’ambito della nuova edizione di Flautissimo.

