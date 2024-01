Teatro di Roma, De Fusco direttore artistico per il manager ipotesi Cutaia

di Emiliano Pretto

È quasi pace al Teatro di Roma. Dopo le polemiche dei giorni scorsi per la nomina di Luca De Fusco come nuovo Dg, da parte del ministero della Cultura e senza il parere del Comune, si va verso un accordo che permetterà la creazione della figura separata del direttore artistico, in modo che ogni "azionista" dell'ente si senta rappresentato. Senza strascichi in tribunale tra Comune, Regione Lazio e Ministero dell Cultura. A darne notizia, ieri, è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. «È stata individuata una soluzione positiva: una governance duale- ha spiegato il primo cittadino della città- abbiamo trovato una soluzione condivisa. Noi avevamo sottolineato quanto fosse assurdo e inaccettabile pensare di poter governare e compiere le scelte fondamentali del Teatro di Roma marginalizzando Roma Capitale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Gennaio 2024, 06:00

