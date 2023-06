Taxi introvabili, è allarme in tutta Italia: una chiamata notturna su due senza risposta. Bufera a Roma: «Figuraccia internazionale»

di Redazione Web

Lunghe code, piazzole semivuote, interminabili attese al numero per la prenotazione, ma soprattutto il 42% delle chiamate notturne resta senza risposta. I taxi a Roma, come in altre città italiane, sono introvabili. Una vera e propria emergenza che il Codacons ha deciso di affrontare denunciando il problema e presentando una diffida dai sindaci delle principali città e un esposto alle Corti dei Conti regionali. E il caos taxi arriva fino in Campidoglio.

Carpano: «Taxi introvabili? Figuraccia internazionale

«A Roma i taxi sono introvabili. Così Gualtieri fa fare a Roma una figuraccia internazionale», così Francesco Carpano, consigliere comunale di Azione, in Campidoglio. «La disponibilità delle sigle Taxi alle doppie guide è giunta sul tavolo del Campidoglio a gennaio, ma Gualtieri ha firmato l’ordinanza solo a fine maggio.

«Quando si tratta di bloccare 700mila veicoli con la Ztl fascia verde Gualtieri non si è fatto problemi, salvo poi fare marcia indietro e dare la colpa alla Regione. Quando si tratta di aumentare l’offerta di trasporto pubblico non di linea tutto langue. È un metodo abbastanza ipocrita», conclude Carpano.

