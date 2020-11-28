Tamponi rapidi a Roma e nel Lazio: l'elenco delle farmacie che eseguono i test per il coronavirus

Nel Lazio sono molte le farmacie in cui è possibile effettuare i tamponi per il coronavirus. La Regione ha pubblicato un elenco e una mappa delle strutture che eseguono i test antigenici rapidi a carico del cittadino. La convenzione con l'associazione di categoria prevede un prezzo massimo di 22 euro, mentre quello dei test sierologici non può superare le 20 euro. Nella lista ci sono le farmacie di Roma e dei suoi distretti sanitari e quelle di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo.
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Nell'elenco sul sito salutelazio.it, si riportano il nome, l'indirizzo e il codice postale delle farmacie che hanno aderito all'iniziativa. Il consiglio è di contattare telefonicamente la struttura e di chiedere informazioni prima di presentarsi sul posto. I farmacisti, grazie alle credenziali, registreranno i risultati dei test sul sito della Regione Lazio e rilasceranno un foglio al paziente.
L'ELENCO
ASL ROMA 1
MOSTACCI FRANCO VIALE AVENTINO 78 C - ROMA 00153
INESI ZELINDA PIAZZALE IONIO 51-52 - ROMA 00100
GUIDOTTI COSIMO VIA R LANCIANI 55-57 - ROMA 00162
MARCHETTI LUISA VIA SIMON DE SAINT BON, 91 - ROMA 00195
GRIECO GIACINTO PIAZZA DEL VIMINALE 23 - ROMA 00184
RELLECATI FABRIZIO PIAZZA S MARIA IN TRASTEVERE 7 - ROMA 00153
MERULANA SNC VIA MERULANA 185-7 - ROMA 00185
LONGO DI LONGO M E LONGO G SNC PIAZZA VITTORIO EMANUELE 46 - ROMA 00185
GAONI PAOLO E ROBERTA SNC VIALE MEDAGLIE D' ORO, 417 - ROMA 00136
GIROTTI FILIPPO VIA ALESSANDRIA 101 - ROMA 00198
FARMACIA MAGNANIMI DI GIUSEPPE E ALESSANDRO MAGNANIMI SNC VIA MARIANNA DIONIGI, 33
CASINI ELENA VIA NOMENTANA 939 - ROMA 00137
FARMACIA BISOZZI SAS DI ALINA BISOZZI E C. CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE, 57 - ROMA 00195
DAMIANI SNC VIA PO 37C - ROMA 00198
LUCCHETTI M E PATRUNO R SNC VIA DEL CORSO 242 - ROMA 00186
PUCCI PIERLUCIANO VIA DELLO STATUTO 35-A - ROMA 00185
MAZZANTINI ALESSANDRA VIA S ANGELA MERICI 69 - ROMA 00162
FARMACIA TORLONIA DI L PALMESANO E V IENNACO SNC VIA ALESSANDRO TORLONIA 1-B
FABBRI DARIA VIA SALARIA 1492/B - ROMA 00138
FARMACIA PINETA SACCHETTI DI AVENIA ANTONIO E C. SNC VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 412
FARMACIA PIRAM VIA NAZIONALE 228 - ROMA 00184
FARMACIA IGEA S.N.C.DI INGRIA M. CATENA E LUPOI C LARGO CERVINIA, 22/23 - ROMA 00135
FARMACIA RALLO DI RALLO SANDRA E SILVIA S.N.C. VIA FLAMINIA VECCHIA, 669/671 - ROMA 00191
FARMACIA GRANA DI PIETRO E SABINA GRANA S.N.C. VIA DI VILLA SEVERINI,34 - ROMA 00191
FARMACIA PAVESE DOTT.SSA RITA LO PINTO S.N.C VIA CICERONE, 30 - ROMA 00193
FARMACIA PASSALACQUA SAS VIA UGO OJETTI, 412/A - ROMA 00137
FARMACIA DOTT.SSA CRISTINA ERCOLANI PIAZZALE CLODIO, 54 - ROMA 00195
FARMACIA SALVATORE VACCARELLA SAS DI SALVATORE VACCARELLA E C. VIA L. ANDRONICO, 8
FARMACIA FRANCESCA MARZOLI E C. VIA FRANCO SACCHETTI, 93/95/97 - ROMA 00137
SEVERI SILVESTRINI CORRADO VIA GARGANO, 50/52 - ROMA 00141
FARMACIE HALLGASS DEL DR. STEFANO HALLGASS S.A.S. VIA CORNELIA, 63/65 - ROMA 00161
FARMACIA SANTA RITA SNC DI CATERINA ALESSIO E SILVANA MADAFFARI VIALE XXI APRILE, 2E/F
EREDI DI SPAGNOLI DR. FRANCESCO S.D.F. VIA GIUSEPPE GIROLAMI 6 - ROMA 00168
FARMACIA AL VATICANO DEL DR QUARTA SALVATORE VIA GREGORIO VII 129 - ROMA 00162
FARMACIA MACCAGNO SRL VIA R. PEREIRA 154-156 - ROMA 00136
FARMACIA TINTO SAS DELLA DOTT.SSA SERAFINA FALLETTA E C. VIA F.A.GUALTERIO 50/C-D - ROMA 00139
FARMACIA SCIPIONI SAS VIA DEGLI SCIPIONI 59 - ROMA 00192
FARMACIA PORTA PIA SAS DEL DOTT. EMILIOM CABELLA E C. VIA NOMENTANA 25 - ROMA 00161
FARMACIA NICCOLINI SNC DEL DR GUIDO NICCOLINI E C. VIALE ANGELICO 86 - ROMA 00195
FARMACIA MEDAGLIE D'ORO SRL PIAZZALE MEDAGLIE D'ORO 73 - ROMA 00136
FARMACIA VALLE MURICANA DEL DR F. CAPRIA E C. SNC VIA DI VALLE MURICANA 685/687/687/A
KRYMI INVESTMENTS SRL PIAZZA BOLOGNA, 19 - ROMA 00162
FARMACIA LE MAGNOLIE DELLE DOTT.SSE TOTO ANGELA E DEL VISCOVO YLENIA SNC VIA CASSIA 1277/C
FARMACIA KEMEIA S.A.S. VIA DI TORREVECCHIA, 310 - ROMA 00168
ASL ROMA 2
ARRIGHI PAOLA VIA TULLIO LEVI CIVITA 64 - ROMA 00146
BUONASSISI VIALE RATTO DELLE SABINE 30 A - ROMA 00131
CIANCI DR GIUSEPPE VIA POLIA 16-22 - ROMA 00178
DELLE RONDINI DR PIETRO MACALUSO VIA DELLE RONDINI 64 - ROMA 00169
GIARDINETTI VIA CASILINA 1220 - ROMA 00133
VALLATI AUGUSTO E ALESSANDRO SNC VIA DINO PENAZZATO 83 E-F - ROMA 00177
PONZIO COMINIO VIA SAN GIOVANNI BOSCO 91 - ROMA 00175
FARMACIA PONTE MAMMOLO S.A.S. DI GIOVAGNONI GIORGIA VIA CASAL DEI PAZZI 64 - ROMA 00156
DOMINICI ROBERTO VIA TUSCOLANA 991A - ROMA 00174
GRANA MARIA LUISA E SNC VIA ADRIANO FIORI 37 - ROMA 00156
RONCHI DI CANTARELLA G E MARTELLI G SNC PIAZZA RONCHI 2 - ROMA 00177
BRUGNOLI ALESSIO VIA CARMELO MAESTRINI 100 - ROMA 00128
PALMIERI GIULIO VIA AOSTA 89 - ROMA 00182
FARMACIA UMBRA SAS DI LUCIANA ORLANDI VIA TUSCOLANA 285 - ROMA 00181
FARMACIA "LA TORRACCIA" ORLANDI-CIDONIO SNC VIA JEMOLO 153 - ROMA 00156
ELETTI BIANCHI ROBERTA E FERNANDO SNC VIA TOR DE' SCHIAVI 39-39/A - ROMA 00172
MILITELLO DI ROBERTA E MARIO DI MARCO BOSINI SNC VIA M. TABARRINI 2E - ROMA 00179
DELLE ROBINIE GIACOMANTONIO FRANCO E C. SAS VIA DELLE ROBINIE 81 - ROMA 00172
FARMACIA ROMA EST SAS DI ALICE BALESTRI E C. VIA DI TORRENOVA 212 - ROMA 00133
TOR DE CENCI SNC DR.RI GAETANO E PIETRO TAROLA VIA RENZO BERTANI ,64 - ROMA 00128
FARMACIA PAVESE DEI DOTTORI ARRIGHI E LO PINTO SNC VIA CESARE PAVESE N. 100/N - ROMA 00147
FARMACIA BARBERINI SNC VIA ANDREA MILLEVOI N.37 - ROMA 00178
FARMACIA PALERMO SAS DR. ANTONINO PALERMO E C. VIALE FRANCESCO CALTAGIRONE, 452-458
FARMACIA TROMBETTA S.N.C. DI ARRIGHI DOTT.SSA ILEANA VIALE LEONARDO DA VINCI 153/157
FARMACIA ARRIGHI S.N.C. DI ARRIGHI DR.SSA ILEANA VIALE GUGLIELMO MARCONI, 640 - ROMA 00146
FARMACIA 7 CAMINI SRL VIA CASALBIANCO 147 - ROMA 00131
FARMACIA TOR DE' SCHIAVI DEL DOTT. STEFANO PUCCHIO SAS VIA TOR DE' SCHIAVI 147/D - ROMA 00172
FARMACIA DEL DOTT. ARMANDO SALTARELLI SAS VIA DELL'ACQUA BULLICANTE, 202/C - ROMA 00177
FARMACIA DOTT.SSA MARIA GRAZIA MEDIATI VIA CASTELFORTE, 33 - ROMA 00171
FARMACIA CICERONE DEL DOTT. PIETRO CICERONE VIA OSTIENSE, 53/55 - ROMA 00153
FARMACIA FEDERICO S.N.C. DEI DOTTORI RODOLFO, STEFANO E DANIELE FEDERICO VIA PRENESTINA,
FARMACIA INTERN. S.N.C. GIANNINI E MISCIOSCIA VIA CADUTI NELLA GUERRA DI LIBERAZIONE, 392
FARMACIA STATUARIO SAS DELLA DOTT.SSA LUISI ROSA VIA SQUILLACE 86 - ROMA 00178
FARMACIA ZELLI GIULIO SRL VIA EURIALO 35B - ROMA 00181
FARMACIA DEL PIGNETO SAS VIA DEL PIGNETO 77/A - ROMA 00176
FARMACIA BALSAMO CRIVELLI SAS DEL DR GIOVANNI PUPO VIA DIEGO ANGELI 176 - ROMA 00159
FARMACIA TRIGORIA SNC VIA GIANCARLO VIGORELLI 19 - ROMA 00128
FARMACIA PROCACCINI SAS DEL DR ALFREDO PROCACCINI E C. VIA GIUSEPPE DONATI 62 - ROMA 00159
ASL ROMA 3
CASSAR EMMA VIA PORTUENSE 425 - ROMA 00149
BENASSAI PIER DOMENICO VIALE DEI QUATTRO VENTI 73 - ROMA 00152
BUCCELLA FILIPPO E C SAS VIA AURELIA 1297 - ROMA 00050
LICARI FRANCESCA VIA FEDERICO OZANAM 57A - ROMA 00152
SPADA TERESA GIOVANNA E SABBATINI C SNC VIALE CASTELLAMARE 59 - FIUMICINO 00054
ARRIGHI ARMIDA VIA DELLA MAGLIANA 134-A - ROMA 00146
FARMACIA MURINO DI DR RAFFAELE MURINO C S N C VIA FONTEIANA 79-A - ROMA 00152
FARMACIA MATTEAZZI MASSIMILIANO E SCARAMELLA GIUSEPPINA SNC VIA ARISTIDE CARAVELLI 52-54
FARMACIA TORELLI DEL DR. GUIDO TORELLI E C. S.A.S. VIA DEL TRULLO 292-296 - ROMA 00148
FARMACIA DEGLI ESTENSI SAS DEL DR ALDO UVA VIA DELLA CONSOLATA 7/9 - ROMA 00164
FARMAPIRAM SRL VIA TORRE CLEMENTINA, 76/78 - FIUMICINO 00054
FARMACIA "PORTO L23 PARCO LEONARDO" VIA DEL BRAMANTE, 49 - FIUMICINO 00054
FARMACIA DELLE AZZORRE SNC PASSANISI G. E COSSU M. VIA DELLE AZZORRE 302/304 - ROMA 00121
FARMACIA DELLA DARSENA SNC VIA ANCO MARZIO 44/46 - FIUMICINO 00054
FARMACIA DEI PORTUENSI SAS VIA PORTUENSE 2484 - FIUMICINO 00054
FARMACIA MUSTI DE GENNARO S.A.S. DELLA DR.SSA CLAUDIA MUSTI DE GENNARO E C. PIAZZA SALVO D'ACQUISTO, 15 - FIUMICINO 00054
ASL ROMA 4
SCOTTI-MANDUZIO DI CARLA SCOTTI E C SNC VIA GIUNONE LUCINA 1 - SANTA MARINELLA 00058
COM LE CASTELNUOVO DI PORTO VIA TIBERINA 2-D - CASTELNUOVO DI PORTO 00060
LAURENZI PIERSETTIMIO VIA SAN PELLEGRINO 4-A - MORLUPO 00067
FARM. TARQUINI SNC DELLA DR.ESTERINA TARQUINI E C. VIA PALO LAZIALE 12/16 - LADISPOLI 00055
FARMACIA BEVILACQUA CARLO MARIA VIA DEI FAGGI, 1 - ANGUILLARA SABAZIA 00061
FARMACIA SANTA TERESA DI LISIEUX SNC DEI DOTTORI DELIA E PEPPINO PALERMO VIA DELLE COLONIE 62/A - SANTA MARINELLA 00058
FARMACIA BELVEDERE DI TORELLI CRISTIANA VIA CERCHIARA 1 - RIANO 00060
FARMACIA DE CECCO SRL UNIPERSONALE LARGO DELLO ZODIACO 7 - ANGUILLARA SABAZIA 00061
ASL ROMA 5
RESTAINO FELICE PIAZZA ALDO MORO 15-16 - GUIDONIA MONTECELIO 00012
FACCIOLO FRANCESCO VIA VITTORIO VENETO 47-49 - PALESTRINA 00036
BOLLE LUCIANA VIA NOMENTANA 501 - FONTE NUOVA 00013
TASSONE A E G SNC PIAZZA AMICO D'ARSOLI 2 - ARSOLI 00023
MINELLI M E G SNC PIAZZA RIVAROLA 8 - TIVOLI 00019
FARMACIE TORNAGHI S.N.C. VIA NAZIONALE TIBURTINA 159 - TIVOLI 00010
FARMACIA PASSERINI NICOLA E C. S.A.S VIA CADORNA, 31 - SUBIACO 00025
FARMACIA GEM AL GESÙ OPERAIO DEI DOTTORI ANDREANO, INCECCHI E MARTINES S.N.C. VIA PIAVE, 18/E - MONTEROTONDO 00015
FARMACIA GUIDONIA SAS DI MARCELLO LA CECILIA EC. VIA VITTORIO DE SICA,1 - GUIDONIA MONTECELIO 00012
FARMACIA SAN PAOLO SRL VIA BRANCALEONE, 2 - GENAZZANO 00030
FARMACIA SANT'ANTONIO S.A.S. DEL DR. DOMENICO PALLI E C. VIA SALARIA, 221, N O - MONTEROTONDO
ASL ROMA 6
FARMACIA PAVONA DI CAMERUCCI GIANCARLO VIA DEL MARE 22 - ALBANO LAZIALE 00040
FARMACIA SCANDELLARI ALESSANDRO PIAZZA MAZZINI 13 - NETTUNO 00048
FARMACIA DE BENEDETTO GIOVANNI VIA S. GIACOMO SNC - NETTUNO 00048
ALBERTAZZI PAOLA VIA ALCIDE DE GASPERI 2A - POMEZIA 00040
URBANI MASSIMO VIA ROMA 208 - LARIANO 00040
FARMACIA ROMANI ROBERTO PIAZZA CAIROLI 2 - VELLETRI 00049
EUROPA DI TIMPANO UGO E C. SNC VIA CICERONE 2 - ANZIO 00042
FARMACIA INTERNAZIONALE DI PIERANDREA CICCONETTI E PIAZZA PIA, 11/13 - ANZIO 00042
FARMACIA ARTEMISIA DI MONTECUOLLO ANGELO SNC VIA LATA, 251 - VELLETRI 00049
FARMACIA S.EUROSIA SNC VIA NAPOLI, 60 - LARIANO 00040
FARMACIA FERRETTI SAS DEL DOTT.A.FERRETTI VIA FONTANA DI PAPA, 5B - ARICCIA 00040
FARMACIA COMUNALE DOTT. D'ORTONA LUCA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 155 - LARIANO 00076
FARMACIA VILLA DESIDERI S.A.S DELLA DOTT.SSA MARIA ANGELA LIDONNICI VIA MARCANTONIO COLONNA 2 - MARINO 00047
FARMACIA CINQUE MIGLIA SAS DEL DR GAETANO MAURO E C. VIA DELLE CINQUE MIGLIA SNC - ANZIO
FARMACIA COLLE ROMITO DEL DOTT. CUCCARO DOMENICO SAS LARGO DEI CEMBRI 12-13 - ARDEA
FROSINONE
VERNILE DR SSA VINCENZA VIALE DANTE SNC - VILLA SANTA LUCIA 03030
PRIGIOTTI FABRIZIO VIALE DANTE 55 - CASSINO 03043
VENDITTI ANNA VIA DELICATA SNC - VICALVI 03030
S BENEDETTO DR SSA DI PEDE CANDIDA VIA A DE GASPERI 85 - ALATRI 03011
DEI SEMPLICI VIA VALLE PARADISO 18 - BOVILLE ERNICA 03022
FARMACIA STAZIONE VIA DELLA STAZIONE - FERENTINO 03013
FARMACIA S AGATA VIA CASILINA 170 - FERENTINO 03013
MADONNA DELLA NEVE SNC PIAZZA MADONNA DELLA NEVE 22 - FROSINONE 03100
FARMACIA DEL DOTT. CERIMELE RAFFAELE E C. SAS PIAZZA INDIPENDENZA - PALIANO 03018
FARMACIA DOTT. CAPORUSSO PATRIZIO VIA FANTACONE - ESPERIA 03045
FARMACIA CELLUPICA DR.SSA MYRIAM PIAZZA MARCO TULLIO CICERONE - SORA 03030
FARMACIA MESSORE S.A.S. DEL DR. MESSORE PASQUALE E C. VIA PROVINCIALE N. 39 - AUSONIA 03040
FARMACIA MILLANTI SRL VIA GUGLIELMO MARCONI 44/A - GIULIANO DI ROMA 03020
FARMACIA DEGLI ULIVI SNC VIA ROTABILE 116/A - BOVILLE ERNICA 03022
FARMACIA SAN GERMANO SRL VIALE DEI MILLE N. 99 - PIEDIMONTE SAN GERMANO 03030
FARMACIE S.TOMMASO S.R.L. VIA CIVITA FARNESE SNC - PICO 03020
FARMACIA COMUNALE VIA PIEMONTE, 18 - SORA 03039
LATINA
DE GREGORIO CHIARA VIA G. LEOPARDI, 1 - CORI 04010
CATALDI TASSONI LIDIA CORSO DELLA REPUBBLICA, 68 - SEZZE 04018
QUARTA ANNA VIA FOSSIGNANO, 218/A - APRILIA 04011
RATUIS ANNA MARIA VIA SAN DI GIACOMO, SNC - APRILIA 04011
FARMACIA CELIO VIA ARENE, 258 - TERRACINA 04019
FARMACIE AZZUOLI SRL VIA APPIA LATO NAPOLI 228 - FORMIA 04023
SAN CARLO DEL DOTT. GIOVANNI CARLO ROSATO E C. SAS VIA MARCONI N. 26 - SEZZE 04018
FARMACIA SAN GIULIANO SNC DEI DOTT.RI MONTECUOLLO ANTONIO,RAFFAELE,ANGELO E FREANCESCO VIA ANITA GARIBALDI N. 20 - CORI 04010
FARMACIA LATINA FIORI SAS DI GIOVANNONE AMERICO V.LE P.L. NERVI CENTRO COMM.LE LATINA FIORI - LATINA 04100
FARMAGIAMMARCO SAS DI RUSSO ALESSANDRA E C. STRADA MINTURNAE 76 - LATINA 04100
FARMAGIAMMARCO SAS DI RUSSO ALESSANDRA E C. LARGO JACOPO PERI 2 - LATINA 04100
FARMACIA VINDICIO DI CALCE G., ELETTO A. E PRENCIPE L. SNC VIA GIUSEPPE PAONE 12 - FORMIA
FARMACIA PANACEA SAS DELLA DOTT.SSA LETIZIA FIACCO E C. VIA BOSCHETTO 29 - ROCCA MASSIMA
FARMACIA PAPAGNO SAS DI PAPAGNO MARIO E PAPAGNO PASQUALE VIA PAGANINI 29 - LATINA 04100
RIETI
PUZELLI GIUSEPPE ANTONIO PIAZZA A DIAZ 6 - COLLI SUL VELINO 02010
GIAMPAOLI PAOLO E MARIA CRISTINA SNC VIA GIANSANTE FELICI SNC - LEONESSA 02016
FARMACIA SELVI SAS DEL DOTT. SELVI VIA ALCIDE DE GASPERI - RIETI 02100
VITERBO
FARMACIA BRAGUTI SNC VIA VERENTANA 6-8 - MONTEFIASCONE 01027
LUPI DEI DOTT.RI ELENA ED EMANUELE LUPI SNC VIA ROMA 2-D - VIGNANELLO 01039
FARMACIA M.P. BIGIOTTI SNC DI MARCO BIGIOTTI E C. PIAZZA CAVOUR 12 - VALENTANO 01018
Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Novembre 2020, 16:06
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