Tamponi rapidi a Roma e nel Lazio: l'elenco delle farmacie che eseguono i test per il coronavirus

Nel Lazio sono molte le farmacie in cui è possibile effettuare i tamponi per il coronavirus. La Regione ha pubblicato un elenco e una mappa delle strutture che eseguono i test antigenici rapidi a carico del cittadino. La convenzione con l'associazione di categoria prevede un prezzo massimo di 22 euro, mentre quello dei test sierologici non può superare le 20 euro. Nella lista ci sono le farmacie di Roma e dei suoi distretti sanitari e quelle di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo.

Nell'elenco sul sito salutelazio.it, si riportano il nome, l'indirizzo e il codice postale delle farmacie che hanno aderito all'iniziativa. Il consiglio è di contattare telefonicamente la struttura e di chiedere informazioni prima di presentarsi sul posto. I farmacisti, grazie alle credenziali, registreranno i risultati dei test sul sito della Regione Lazio e rilasceranno un foglio al paziente.

L'ELENCO

ASL ROMA 1 ​

MOSTACCI FRANCO VIALE AVENTINO 78 C - ROMA 00153

INESI ZELINDA PIAZZALE IONIO 51-52 - ROMA 00100

GUIDOTTI COSIMO VIA R LANCIANI 55-57 - ROMA 00162

MARCHETTI LUISA VIA SIMON DE SAINT BON, 91 - ROMA 00195

GRIECO GIACINTO PIAZZA DEL VIMINALE 23 - ROMA 00184

RELLECATI FABRIZIO PIAZZA S MARIA IN TRASTEVERE 7 - ROMA 00153

MERULANA SNC VIA MERULANA 185-7 - ROMA 00185

LONGO DI LONGO M E LONGO G SNC PIAZZA VITTORIO EMANUELE 46 - ROMA 00185

GAONI PAOLO E ROBERTA SNC VIALE MEDAGLIE D' ORO, 417 - ROMA 00136

GIROTTI FILIPPO VIA ALESSANDRIA 101 - ROMA 00198

FARMACIA MAGNANIMI DI GIUSEPPE E ALESSANDRO MAGNANIMI SNC VIA MARIANNA DIONIGI, 33

CASINI ELENA VIA NOMENTANA 939 - ROMA 00137

FARMACIA BISOZZI SAS DI ALINA BISOZZI E C. CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE, 57 - ROMA 00195

DAMIANI SNC VIA PO 37C - ROMA 00198

LUCCHETTI M E PATRUNO R SNC VIA DEL CORSO 242 - ROMA 00186

PUCCI PIERLUCIANO VIA DELLO STATUTO 35-A - ROMA 00185

MAZZANTINI ALESSANDRA VIA S ANGELA MERICI 69 - ROMA 00162

FARMACIA TORLONIA DI L PALMESANO E V IENNACO SNC VIA ALESSANDRO TORLONIA 1-B

FABBRI DARIA VIA SALARIA 1492/B - ROMA 00138

FARMACIA PINETA SACCHETTI DI AVENIA ANTONIO E C. SNC VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 412

FARMACIA PIRAM VIA NAZIONALE 228 - ROMA 00184

FARMACIA IGEA S.N.C.DI INGRIA M. CATENA E LUPOI C LARGO CERVINIA, 22/23 - ROMA 00135

FARMACIA RALLO DI RALLO SANDRA E SILVIA S.N.C. VIA FLAMINIA VECCHIA, 669/671 - ROMA 00191

FARMACIA GRANA DI PIETRO E SABINA GRANA S.N.C. VIA DI VILLA SEVERINI,34 - ROMA 00191

FARMACIA PAVESE DOTT.SSA RITA LO PINTO S.N.C VIA CICERONE, 30 - ROMA 00193

FARMACIA PASSALACQUA SAS VIA UGO OJETTI, 412/A - ROMA 00137

FARMACIA DOTT.SSA CRISTINA ERCOLANI PIAZZALE CLODIO, 54 - ROMA 00195

FARMACIA SALVATORE VACCARELLA SAS DI SALVATORE VACCARELLA E C. VIA L. ANDRONICO, 8

FARMACIA FRANCESCA MARZOLI E C. VIA FRANCO SACCHETTI, 93/95/97 - ROMA 00137

SEVERI SILVESTRINI CORRADO VIA GARGANO, 50/52 - ROMA 00141

FARMACIE HALLGASS DEL DR. STEFANO HALLGASS S.A.S. VIA CORNELIA, 63/65 - ROMA 00161

FARMACIA SANTA RITA SNC DI CATERINA ALESSIO E SILVANA MADAFFARI VIALE XXI APRILE, 2E/F

EREDI DI SPAGNOLI DR. FRANCESCO S.D.F. VIA GIUSEPPE GIROLAMI 6 - ROMA 00168

FARMACIA AL VATICANO DEL DR QUARTA SALVATORE VIA GREGORIO VII 129 - ROMA 00162

FARMACIA MACCAGNO SRL VIA R. PEREIRA 154-156 - ROMA 00136

FARMACIA TINTO SAS DELLA DOTT.SSA SERAFINA FALLETTA E C. VIA F.A.GUALTERIO 50/C-D - ROMA 00139

FARMACIA SCIPIONI SAS VIA DEGLI SCIPIONI 59 - ROMA 00192

FARMACIA PORTA PIA SAS DEL DOTT. EMILIOM CABELLA E C. VIA NOMENTANA 25 - ROMA 00161

FARMACIA NICCOLINI SNC DEL DR GUIDO NICCOLINI E C. VIALE ANGELICO 86 - ROMA 00195

FARMACIA MEDAGLIE D'ORO SRL PIAZZALE MEDAGLIE D'ORO 73 - ROMA 00136

FARMACIA VALLE MURICANA DEL DR F. CAPRIA E C. SNC VIA DI VALLE MURICANA 685/687/687/A

KRYMI INVESTMENTS SRL PIAZZA BOLOGNA, 19 - ROMA 00162

FARMACIA LE MAGNOLIE DELLE DOTT.SSE TOTO ANGELA E DEL VISCOVO YLENIA SNC VIA CASSIA 1277/C

FARMACIA KEMEIA S.A.S. VIA DI TORREVECCHIA, 310 - ROMA 00168

ASL ROMA 2

ARRIGHI PAOLA VIA TULLIO LEVI CIVITA 64 - ROMA 00146

BUONASSISI VIALE RATTO DELLE SABINE 30 A - ROMA 00131

CIANCI DR GIUSEPPE VIA POLIA 16-22 - ROMA 00178

DELLE RONDINI DR PIETRO MACALUSO VIA DELLE RONDINI 64 - ROMA 00169

GIARDINETTI VIA CASILINA 1220 - ROMA 00133

VALLATI AUGUSTO E ALESSANDRO SNC VIA DINO PENAZZATO 83 E-F - ROMA 00177

PONZIO COMINIO VIA SAN GIOVANNI BOSCO 91 - ROMA 00175

FARMACIA PONTE MAMMOLO S.A.S. DI GIOVAGNONI GIORGIA VIA CASAL DEI PAZZI 64 - ROMA 00156

DOMINICI ROBERTO VIA TUSCOLANA 991A - ROMA 00174

GRANA MARIA LUISA E SNC VIA ADRIANO FIORI 37 - ROMA 00156

RONCHI DI CANTARELLA G E MARTELLI G SNC PIAZZA RONCHI 2 - ROMA 00177

BRUGNOLI ALESSIO VIA CARMELO MAESTRINI 100 - ROMA 00128

PALMIERI GIULIO VIA AOSTA 89 - ROMA 00182

FARMACIA UMBRA SAS DI LUCIANA ORLANDI VIA TUSCOLANA 285 - ROMA 00181

FARMACIA "LA TORRACCIA" ORLANDI-CIDONIO SNC VIA JEMOLO 153 - ROMA 00156

ELETTI BIANCHI ROBERTA E FERNANDO SNC VIA TOR DE' SCHIAVI 39-39/A - ROMA 00172

MILITELLO DI ROBERTA E MARIO DI MARCO BOSINI SNC VIA M. TABARRINI 2E - ROMA 00179

DELLE ROBINIE GIACOMANTONIO FRANCO E C. SAS VIA DELLE ROBINIE 81 - ROMA 00172

FARMACIA ROMA EST SAS DI ALICE BALESTRI E C. VIA DI TORRENOVA 212 - ROMA 00133

TOR DE CENCI SNC DR.RI GAETANO E PIETRO TAROLA VIA RENZO BERTANI ,64 - ROMA 00128

FARMACIA PAVESE DEI DOTTORI ARRIGHI E LO PINTO SNC VIA CESARE PAVESE N. 100/N - ROMA 00147

FARMACIA BARBERINI SNC VIA ANDREA MILLEVOI N.37 - ROMA 00178

FARMACIA PALERMO SAS DR. ANTONINO PALERMO E C. VIALE FRANCESCO CALTAGIRONE, 452-458

FARMACIA TROMBETTA S.N.C. DI ARRIGHI DOTT.SSA ILEANA VIALE LEONARDO DA VINCI 153/157

FARMACIA ARRIGHI S.N.C. DI ARRIGHI DR.SSA ILEANA VIALE GUGLIELMO MARCONI, 640 - ROMA 00146

FARMACIA 7 CAMINI SRL VIA CASALBIANCO 147 - ROMA 00131

FARMACIA TOR DE' SCHIAVI DEL DOTT. STEFANO PUCCHIO SAS VIA TOR DE' SCHIAVI 147/D - ROMA 00172

FARMACIA DEL DOTT. ARMANDO SALTARELLI SAS VIA DELL'ACQUA BULLICANTE, 202/C - ROMA 00177

FARMACIA DOTT.SSA MARIA GRAZIA MEDIATI VIA CASTELFORTE, 33 - ROMA 00171

FARMACIA CICERONE DEL DOTT. PIETRO CICERONE VIA OSTIENSE, 53/55 - ROMA 00153

FARMACIA FEDERICO S.N.C. DEI DOTTORI RODOLFO, STEFANO E DANIELE FEDERICO VIA PRENESTINA,

FARMACIA INTERN. S.N.C. GIANNINI E MISCIOSCIA VIA CADUTI NELLA GUERRA DI LIBERAZIONE, 392

FARMACIA STATUARIO SAS DELLA DOTT.SSA LUISI ROSA VIA SQUILLACE 86 - ROMA 00178

FARMACIA ZELLI GIULIO SRL VIA EURIALO 35B - ROMA 00181

FARMACIA DEL PIGNETO SAS VIA DEL PIGNETO 77/A - ROMA 00176

FARMACIA BALSAMO CRIVELLI SAS DEL DR GIOVANNI PUPO VIA DIEGO ANGELI 176 - ROMA 00159

FARMACIA TRIGORIA SNC VIA GIANCARLO VIGORELLI 19 - ROMA 00128

FARMACIA PROCACCINI SAS DEL DR ALFREDO PROCACCINI E C. VIA GIUSEPPE DONATI 62 - ROMA 00159

ASL ROMA 3

CASSAR EMMA VIA PORTUENSE 425 - ROMA 00149

BENASSAI PIER DOMENICO VIALE DEI QUATTRO VENTI 73 - ROMA 00152

BUCCELLA FILIPPO E C SAS VIA AURELIA 1297 - ROMA 00050

LICARI FRANCESCA VIA FEDERICO OZANAM 57A - ROMA 00152

SPADA TERESA GIOVANNA E SABBATINI C SNC VIALE CASTELLAMARE 59 - FIUMICINO 00054

ARRIGHI ARMIDA VIA DELLA MAGLIANA 134-A - ROMA 00146

FARMACIA MURINO DI DR RAFFAELE MURINO C S N C VIA FONTEIANA 79-A - ROMA 00152

FARMACIA MATTEAZZI MASSIMILIANO E SCARAMELLA GIUSEPPINA SNC VIA ARISTIDE CARAVELLI 52-54

FARMACIA TORELLI DEL DR. GUIDO TORELLI E C. S.A.S. VIA DEL TRULLO 292-296 - ROMA 00148

FARMACIA DEGLI ESTENSI SAS DEL DR ALDO UVA VIA DELLA CONSOLATA 7/9 - ROMA 00164

FARMAPIRAM SRL VIA TORRE CLEMENTINA, 76/78 - FIUMICINO 00054

FARMACIA "PORTO L23 PARCO LEONARDO" VIA DEL BRAMANTE, 49 - FIUMICINO 00054

FARMACIA DELLE AZZORRE SNC PASSANISI G. E COSSU M. VIA DELLE AZZORRE 302/304 - ROMA 00121

FARMACIA DELLA DARSENA SNC VIA ANCO MARZIO 44/46 - FIUMICINO 00054

FARMACIA DEI PORTUENSI SAS VIA PORTUENSE 2484 - FIUMICINO 00054

FARMACIA MUSTI DE GENNARO S.A.S. DELLA DR.SSA CLAUDIA MUSTI DE GENNARO E C. PIAZZA SALVO D'ACQUISTO, 15 - FIUMICINO 00054

ASL ROMA 4

SCOTTI-MANDUZIO DI CARLA SCOTTI E C SNC VIA GIUNONE LUCINA 1 - SANTA MARINELLA 00058

COM LE CASTELNUOVO DI PORTO VIA TIBERINA 2-D - CASTELNUOVO DI PORTO 00060

LAURENZI PIERSETTIMIO VIA SAN PELLEGRINO 4-A - MORLUPO 00067

FARM. TARQUINI SNC DELLA DR.ESTERINA TARQUINI E C. VIA PALO LAZIALE 12/16 - LADISPOLI 00055

FARMACIA BEVILACQUA CARLO MARIA VIA DEI FAGGI, 1 - ANGUILLARA SABAZIA 00061

FARMACIA SANTA TERESA DI LISIEUX SNC DEI DOTTORI DELIA E PEPPINO PALERMO VIA DELLE COLONIE 62/A - SANTA MARINELLA 00058

FARMACIA BELVEDERE DI TORELLI CRISTIANA VIA CERCHIARA 1 - RIANO 00060

FARMACIA DE CECCO SRL UNIPERSONALE LARGO DELLO ZODIACO 7 - ANGUILLARA SABAZIA 00061

ASL ROMA 5

RESTAINO FELICE PIAZZA ALDO MORO 15-16 - GUIDONIA MONTECELIO 00012

FACCIOLO FRANCESCO VIA VITTORIO VENETO 47-49 - PALESTRINA 00036

BOLLE LUCIANA VIA NOMENTANA 501 - FONTE NUOVA 00013

TASSONE A E G SNC PIAZZA AMICO D'ARSOLI 2 - ARSOLI 00023

MINELLI M E G SNC PIAZZA RIVAROLA 8 - TIVOLI 00019

FARMACIE TORNAGHI S.N.C. VIA NAZIONALE TIBURTINA 159 - TIVOLI 00010

FARMACIA PASSERINI NICOLA E C. S.A.S VIA CADORNA, 31 - SUBIACO 00025

FARMACIA GEM AL GESÙ OPERAIO DEI DOTTORI ANDREANO, INCECCHI E MARTINES S.N.C. VIA PIAVE, 18/E - MONTEROTONDO 00015

FARMACIA GUIDONIA SAS DI MARCELLO LA CECILIA EC. VIA VITTORIO DE SICA,1 - GUIDONIA MONTECELIO 00012

FARMACIA SAN PAOLO SRL VIA BRANCALEONE, 2 - GENAZZANO 00030

FARMACIA SANT'ANTONIO S.A.S. DEL DR. DOMENICO PALLI E C. VIA SALARIA, 221, N O - MONTEROTONDO

ASL ROMA 6

FARMACIA PAVONA DI CAMERUCCI GIANCARLO VIA DEL MARE 22 - ALBANO LAZIALE 00040

FARMACIA SCANDELLARI ALESSANDRO PIAZZA MAZZINI 13 - NETTUNO 00048

FARMACIA DE BENEDETTO GIOVANNI VIA S. GIACOMO SNC - NETTUNO 00048

ALBERTAZZI PAOLA VIA ALCIDE DE GASPERI 2A - POMEZIA 00040

URBANI MASSIMO VIA ROMA 208 - LARIANO 00040

FARMACIA ROMANI ROBERTO PIAZZA CAIROLI 2 - VELLETRI 00049

EUROPA DI TIMPANO UGO E C. SNC VIA CICERONE 2 - ANZIO 00042

FARMACIA INTERNAZIONALE DI PIERANDREA CICCONETTI E PIAZZA PIA, 11/13 - ANZIO 00042

FARMACIA ARTEMISIA DI MONTECUOLLO ANGELO SNC VIA LATA, 251 - VELLETRI 00049

FARMACIA S.EUROSIA SNC VIA NAPOLI, 60 - LARIANO 00040

FARMACIA FERRETTI SAS DEL DOTT.A.FERRETTI VIA FONTANA DI PAPA, 5B - ARICCIA 00040

FARMACIA COMUNALE DOTT. D'ORTONA LUCA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 155 - LARIANO 00076

FARMACIA VILLA DESIDERI S.A.S DELLA DOTT.SSA MARIA ANGELA LIDONNICI VIA MARCANTONIO COLONNA 2 - MARINO 00047

FARMACIA CINQUE MIGLIA SAS DEL DR GAETANO MAURO E C. VIA DELLE CINQUE MIGLIA SNC - ANZIO

FARMACIA COLLE ROMITO DEL DOTT. CUCCARO DOMENICO SAS LARGO DEI CEMBRI 12-13 - ARDEA

FROSINONE

VERNILE DR SSA VINCENZA VIALE DANTE SNC - VILLA SANTA LUCIA 03030

PRIGIOTTI FABRIZIO VIALE DANTE 55 - CASSINO 03043

VENDITTI ANNA VIA DELICATA SNC - VICALVI 03030

S BENEDETTO DR SSA DI PEDE CANDIDA VIA A DE GASPERI 85 - ALATRI 03011

DEI SEMPLICI VIA VALLE PARADISO 18 - BOVILLE ERNICA 03022

FARMACIA STAZIONE VIA DELLA STAZIONE - FERENTINO 03013

FARMACIA S AGATA VIA CASILINA 170 - FERENTINO 03013

MADONNA DELLA NEVE SNC PIAZZA MADONNA DELLA NEVE 22 - FROSINONE 03100

FARMACIA DEL DOTT. CERIMELE RAFFAELE E C. SAS PIAZZA INDIPENDENZA - PALIANO 03018

FARMACIA DOTT. CAPORUSSO PATRIZIO VIA FANTACONE - ESPERIA 03045

FARMACIA CELLUPICA DR.SSA MYRIAM PIAZZA MARCO TULLIO CICERONE - SORA 03030

FARMACIA MESSORE S.A.S. DEL DR. MESSORE PASQUALE E C. VIA PROVINCIALE N. 39 - AUSONIA 03040

FARMACIA MILLANTI SRL VIA GUGLIELMO MARCONI 44/A - GIULIANO DI ROMA 03020

FARMACIA DEGLI ULIVI SNC VIA ROTABILE 116/A - BOVILLE ERNICA 03022

FARMACIA SAN GERMANO SRL VIALE DEI MILLE N. 99 - PIEDIMONTE SAN GERMANO 03030

FARMACIE S.TOMMASO S.R.L. VIA CIVITA FARNESE SNC - PICO 03020

FARMACIA COMUNALE VIA PIEMONTE, 18 - SORA 03039

LATINA

DE GREGORIO CHIARA VIA G. LEOPARDI, 1 - CORI 04010

CATALDI TASSONI LIDIA CORSO DELLA REPUBBLICA, 68 - SEZZE 04018

QUARTA ANNA VIA FOSSIGNANO, 218/A - APRILIA 04011

RATUIS ANNA MARIA VIA SAN DI GIACOMO, SNC - APRILIA 04011

FARMACIA CELIO VIA ARENE, 258 - TERRACINA 04019

FARMACIE AZZUOLI SRL VIA APPIA LATO NAPOLI 228 - FORMIA 04023

SAN CARLO DEL DOTT. GIOVANNI CARLO ROSATO E C. SAS VIA MARCONI N. 26 - SEZZE 04018

FARMACIA SAN GIULIANO SNC DEI DOTT.RI MONTECUOLLO ANTONIO,RAFFAELE,ANGELO E FREANCESCO VIA ANITA GARIBALDI N. 20 - CORI 04010

FARMACIA LATINA FIORI SAS DI GIOVANNONE AMERICO V.LE P.L. NERVI CENTRO COMM.LE LATINA FIORI - LATINA 04100

FARMAGIAMMARCO SAS DI RUSSO ALESSANDRA E C. STRADA MINTURNAE 76 - LATINA 04100

FARMAGIAMMARCO SAS DI RUSSO ALESSANDRA E C. LARGO JACOPO PERI 2 - LATINA 04100

FARMACIA VINDICIO DI CALCE G., ELETTO A. E PRENCIPE L. SNC VIA GIUSEPPE PAONE 12 - FORMIA

FARMACIA PANACEA SAS DELLA DOTT.SSA LETIZIA FIACCO E C. VIA BOSCHETTO 29 - ROCCA MASSIMA

FARMACIA PAPAGNO SAS DI PAPAGNO MARIO E PAPAGNO PASQUALE VIA PAGANINI 29 - LATINA 04100

RIETI

PUZELLI GIUSEPPE ANTONIO PIAZZA A DIAZ 6 - COLLI SUL VELINO 02010

GIAMPAOLI PAOLO E MARIA CRISTINA SNC VIA GIANSANTE FELICI SNC - LEONESSA 02016

FARMACIA SELVI SAS DEL DOTT. SELVI VIA ALCIDE DE GASPERI - RIETI 02100

VITERBO

FARMACIA BRAGUTI SNC VIA VERENTANA 6-8 - MONTEFIASCONE 01027

LUPI DEI DOTT.RI ELENA ED EMANUELE LUPI SNC VIA ROMA 2-D - VIGNANELLO 01039

FARMACIA M.P. BIGIOTTI SNC DI MARCO BIGIOTTI E C. PIAZZA CAVOUR 12 - VALENTANO 01018

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Novembre 2020, 16:06

