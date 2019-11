Skate Park a Ostia, lavori in corso. La sindaca Raggi: «Sarà simbolo di rinascita e comunità»

Il nuovo Skate Park di Ostia vedrà al più presto la luce: la sindaca di Roma Virginia Raggi, sui suoi profili social, ha mostrato le immagini e il progetto che riqualificherà la zona, con un'area di 1.600 metri quadrati illuminata da luci led.

Lo Skate Park di Ostia sarà un simbolo di rinascita e comunità. Il vecchio skate park era andato a fuoco, guardate queste immagini, vedete come è stato ridotto dalle fiamme

È stata posata la prima pietra nell’area che verrà riqualificata e i lavori sono in corso. Avevamo preso un impegno e lo stiamo rispettando e di questo ringrazio per il grande lavoro la presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo

Il progetto riqualificherà anche tutta la zona circostante.



Lo Skate Park è un progetto condiviso. Nasce grazie alla collaborazione tra il X Municipio, il Coni e la Federazioni Italiana Sport Rotellistici, che voglio ringraziare - continua la sindaca di Roma - E nasce anche grazie alla fondamentale collaborazione dei cittadini: abbiamo infatti coinvolto attivamente i giovani delle scuole del territorio, per raccogliere idee e suggerimenti da tradurre in fatti. I giovani devono essere protagonisti dello sviluppo della città. Rivitalizzare un luogo come questo, con un struttura sportiva pubblica all’aperto e di qualità, significa fornire alle ragazze e ai ragazzi una prospettiva di vita diversa, allontanandoli dal rischio della criminalità

Questo progetto riqualificherà anche tutta la zona circostante. L’intero impianto sarà illuminato con luci led e si svilupperà su un’area di circa 1.600 metri quadrati, con una parte specifica dedicata all’attività agonistica e agli eventi sportivi, in grado di ospitare anche manifestazioni internazionali di alto livello, e un’altra dedicata ai neofiti di questo sport - conclude il suo post - Da quando amministriamo questo territorio stiamo intervenendo per la sua rinascita. I cittadini ci hanno chiesto un riscatto e noi rispondiamo con la forza dei fatti. Noi ci siamo

«Un sogno che inizia a prendere forma», aveva detto poche settimane fa, alla vigilia dell'inizio dei lavori: la prima pietra è stata posata e i lavori procedono.», scrive la Raggi in un post su Facebook al quale allega il video».