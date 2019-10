Ostia, la sindaca Raggi al nuovo skate park: «Un simbolo di rinascita»

La prima pietra è già lì, i lavori inizieranno la prossima settimana. È ai nastri di partenza la costruzione del nuovo skate park di Ostia, dopo che in passato il vecchio impianto andò a fuoco.



A presentare il progetto, in una delle aree più complicate del litorale è stata la sindaca di Roma Virginia Raggi insieme, tra gli altri, alla presidente del municipio Giuliana Di Pillo. «Iniziamo a lavorare al progetto 'Ostia quartiere di skaters', con altri skate park», la proposta della sindaca.



Per la prima cittadina si tratta di «un sogno che inizia a prendere forma. Siamo andati nelle scuole chiedendo ai ragazzi di aiutarci a disegnarlo. La prossima settimana inizieranno i lavori, siamo orgogliosi di esserci riusciti», ha detto. Alla cerimonia hanno preso parte dagli anziani ai bambini. Poi Raggi prima di andar via si è fermata a salutare e a stringere la mano agli agenti di polizia presenti sul posto. Sabato 19 Ottobre 2019, 14:29

