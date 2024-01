Scooter rubato a Roma, l'appello di Manuel per ritrovarlo: «È stato l'ultimo regalo di papà prima che se ne andasse» Manuel Schiavi ha condiviso sul gruppo Facebook "Quartiere Tor Bella Monaca" un post per ritrovare il motorino che gli è stato portato via. Il furto è avvenuto in via di Torrenova







di Giulia Argenti I ladri gli hanno rubato lo scooter, ultimo regalo di suo padre, e ora ha lanciato un appello per ritrovarlo: «Vi prego, sono disperato». Lo scooter rubato a Roma Il furto è avvenuto a Roma, in via di Torrenova, nella mattina di mercoledì 10 gennaio. Si tratta di uno scooter Piaggio Beverly, come ha spiegato Manuel Schiavi, proprietario del mezzo, in un post pubblicato sul gruppo Facebook “Quartiere Tor Bella Monaca”. L’appello di Manuel Scrive il ragazzo: «Il motorino è un ultimo regalo di mio papà prima che se ne andasse. Vi prego sono disperato chiunque lo possa vedere in zona mi faccia sapere». Nel post c’è anche il numero di telefono di Manuel, da contattare in caso di possibili avvistamenti e due foto del motorino, così da poterlo riconoscere. Nella speranza di poter riavere quell’ultimo dono di suo padre, a cui teneva così tanto. Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Gennaio 2024, 11:48

