Trasporti, sciopero per tutta la giornata: ecco le fasce garantite

, oggi. Mentre per la fermata metro di Repubblica, sulla linea A, la riapertura è imminente. Di sicuro entro il weekend, trapela dalla partecipata: a collaudi terminati, i treni potranno tornare a fare scalo a piazza Esedra, stazione chiusa dal 23 ottobre scorso, dopo l’incidente sulle scale mobili che ha causato 24 feriti. L’obiettivo di Atac è aprire entro 72 ore, in tempo per la festa dei Santi Pietro e Paolo. Proprio ieri il Comitato Riapertura Metro Repubblica ha ripreso la protesta in piazza, annunciando che proseguirà fino a quando la metro non riaprirà. Ieri il contatore attivato su Facebook ha segnato il giorno 245 dalla chiusura. Giornata, quella del patrono, in cui non verranno neppure effettuati i lavori di manutenzione previsti sulla metro A e che in questi fine settimana di giugno hanno visto la circolazione interrotta tra Subaugusta e Anagnina.Oggi intanto c’è sciopero. L’agitazione indetta dai sindacati Orsa e Usb interesserà per tutta la giornata bus, tram, metropolitane e le linee ferroviarie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle. Saranno comunque garantite le consuete fasce di garanzia: il trasporto pubblico della Capitale funzionerà regolarmente la mattina fino alle 8.30 e nel pomeriggio tra le 17 e le 20, coprendo almeno in parte le fasce di punta degli spostamenti di lavoratori e pendolari, a scuole ormai chiuse, ma con gli esami di maturità in corso: oggi partono gli orali in quasi tutte le scuole. Sarà anche regolare il servizio della rete dei bus notturni, con l’eccezione delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980. Durante lo sciopero potranno verificarsi interruzioni del servizio delle biglietterie e, nelle stazioni metro ferroviarie che restano aperte, interruzioni del servizio di montascale, scale mobili e ascensori. Il sito di Muoversi a Roma scrive anche che, per limitare al massimo i disagi per gli utenti, i varchi delle Ztl diurne resteranno aperti.«È in gioco la salute di tutti, lavoratori e viaggiatori», si legge in una nota dell’Unione sindacale di base. I problemi del trasporto pubblico di Roma sono tanti: gli autobus che prendono fuoco, quelli senza aria condizionata, le aggressioni agli autisti e una non perfetta, secondo i manifestanti, applicazione del contratto nazionale di lavoro.