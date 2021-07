Salvato dalla polizia mentre tenta il suicidio lanciandosi da un ponte della Nomentana

Come nella scena di un film d'azione, gli agenti lo hanno afferrato mentre stava buttandosi da un ponte. L'autoradio della polizia, dopo aver ricevuto la chiamata dalla sala operativa è arrivata in pochi minuti. I poliziotti del distretto di polizia di San Basilio, diretti dal primo dirigente Eugenio Ferraro, sono arrivati su “Ponte Tazio” di via Nomentana, prima che per il venticinquenne, aspirante suicida, accadesse il peggio. «Urlava frasi sconnesse e chiedeva un aiuto economico per desistere dal gesto - ha raccontato un passante ai due agenti che lo hanno salvato afferrandolo per un braccio prima che cadesse nel vuoto dentro al fiume Aniene». L'episodio è accaduto la notte scorsa intorno alle 2, dopo che il giovane si era improvvisamente allontanato da casa e i familiari, non avendo più sue notizie lo stavano cercando.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 22:37

