Roma, pene ridotte in appello per gli imputati nel processo “Torre 18”: per l'accusa gestivano lo spaccio tra i palazzoni di Guidonia

In primo grado gli undici imputati principali erano stati condannati a 90 anni di carcere, con l'accusa di aver costituito e gestito una piazza di spaccio di cocaina nel comune di Guidonia, tra i palazzoni popolari di via Rosata. Ma la terza sezione della corte d'Appello di Roma ha ridimensionato le accuse e mitigato le condanne, riconoscendo in alcuni casi anche la lieve entità del fatto. Il tribunale di Tivoli, durante il processo con rito abbreviato emise pesanti sentenze di condanna per tutti i sodali dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, il cui capo promotore, secondo la procura era Omar Giovannetti. Quest'ultimo venne condannato in primo grado a 16 anni di carcere, due anni in più rispetto alla pena richiesta dal pubblico ministero.

Venerdì scorso i giudici della terza sezione hanno ridimensionato la pena, condannando quest'ultimo a 2 anni e 8 mesi. Per Luciano Giovannetti invece, che in primo grado gli erano stati inflitti 8 anni, la pena è stata ricalcolata in un anno e 2 mesi. Per Paola Mascotti, da 3 anni del primo grado si è arrivati a un anno di pena come anche per Nadia Sinceri che dai 10 anni inflittile dal tribunale di Tivoli, è stata condannata a 3 anni. Passa da 13 anni e 6 mesi del primo grado, a 4 anni e 10 mesi Marco Hendrix. Da 6 anni a 2 Federico Fiori come pure Fabio Alessandrini che dai 6 iniziali arriva a 2 anni e 10 mesi. Passano a poco più di 2 anni di carcere, Giuseppe Meli e Luca Angelini che in primo grado erano stati condannati a 6 anni. «Siamo più che soddisfatti per il verdetto - ha sottolineato l'avvocato Marina Condoleo. Abbiamo trovato un collegio che ha saputo valutare la situazione come in realtà era, dimostrando grande coraggio».

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Luglio 2021, 20:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA