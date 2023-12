Open Day anti Covid, sabato vaccini per tutti: anche quello anti-influenzale

di Emiliano Pretto

Tornano sabato 23, a Roma, i primi Open day della Regione Lazio per la vaccinazione anti covid. Obiettivo immunizzarsi prima di Natale, per passare sereni i cenoni e le feste e per affrontare, subito dopo, il ritorno a lavoro senza paura di contagio. Per ora, nonostante il virus sia tornato pesantemente in circolazione, nel Lazio le persone vaccinate contro il covid sono ancora poche: poco più di 115mila contro il milione di cittadini laziali che ha effettuato il vaccino antinfluenzale. Anche il covid, però, può ancora causare complicazioni respiratorie nei soggetti a rischio. Così le somministrazioni straordinarie dei vaccini contro il covid, a cui potrà aggiungersi su richiesta quella antinfluenzale, si terranno in più centri vaccinali con lo scopo di ampliare il numero delle persone immunizzate contro il virus. La Asl Roma 1 metterà a disposizione il centro di via Jacobini 6, dalle 8 alle 14, la Asl Roma 2 assicurerà l’apertura straordinaria nella Casa della salute Santa Caterina della Rosa in via Nicolò Forteguerri 4 nella fascia oraria 8-14 mentre la Asl Roma 3 aprirà al pubblico la Casa della Salute del Lungomare Paolo Toscanelli 230, ad Ostia, dalle ore 8 alle 17.

