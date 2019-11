Sabato 30 novembre una giornata di spettacoli, concerti e mostre per sensibilizzare verso il Parkinson

Giovedì 28 Novembre 2019, 21:43

Lacompie 11 anni. E mentre gli oltre 90 centri medici specializzati distribuiti su tutto il territorio nazionale aderiscono aprendo gratuitamente alle famiglie le loro porte,la, in collaborazione con l, organizzano anche un’intera giornata di beneficenza per raccogliere fondi per la ricerca. Ad ospitare gli appuntamenti saranno il nuovo centro culturale della Capitale,e il prestigiosoSi parte la mattina alle ore 10 a Palazzo Merulana (che in quei giorni ospita l’esposizione sul cervello “dicurata dae da) con ilche prevede, oltre alla visita guidata alla mostra, unagentilmente offerta dalla; uncon i curatori di The rhythm of the Brain e il Prof., neurologo della Fondazione Limpe e una parte musicale affidata al Duo Marsia.La giornata proseguirà alle 13,00 con il secondo appuntamento chiamato, la cui scena verrà catturata dall’attore, il Bufalo di “”, che reciterà un brano sul cervello come motore pulsante delle nostre emozioni. Al termine ci sarà il concerto die del. La fascia del pranzo si concluderà poi con laE quando inizierà a far buio alle ore 16,30 sarà il momento dell’con lae la straordinaria partecipazione di. Qui la visita alla mostra è libera e sulle note Jazz del grupposi potranno degustare i vini gentilmente offerti dall’ Enoteca La Barrique, serviti dai professionisti del vino dell’Associazione Italiana Sommelier del Lazio.Si prosegue nel: il. Alle ore 20.00 sullo splendido palcoscenico della, adornato dal suggestivodel 1800, partirà ilcon i migliori musicisti del Conservatorio Santa Cecilia, che proporranno una serata dedicata ai classici del repertorio pianistico e operistico nazionale e internazionale.Alle ore 21,00 unabbinato alle più apprezzate etichette del nostro territorio, servito sempre dai professionisti dell, permetterà di conoscere le sale del piano terra del Conservatorio e la storica, dove sono custodite circa 300.000 unità catalografiche con pezzi rari che vanno dal 1500 al 1800.Per concludere la serata,porterà in Conservatorio una parte di Calabria grazie alla degustazione deiottenuti dalle erbe autoctone della regione.PER PARTECIPARE AGLI EVENTI DI PALAZZO MERULANA E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE e CONTESTUALE DONAZIONE ATTRAVERSO il numero 0639967800PER PARTECIPARE AL CONCERTO DI BENEFICENZA PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA SANTA CECILIA E’ NECESSARIA LA DONAZIONE ATTRAVERSO IL SITO www.fondazionelimpe.it