Roma, enorme voragine a Corso Francia: si rompe condotta idrica, scoppia il caos e traffico in tilt

Caos e traffico in tilt a Roma nord: cede un tratto dell'asfalto a Corso Francia e si apre una grande voragine. Il viale, arteria principale della zona, è stato chiuso in entrambe le direzioni per il cedimento che ha interessato un lato della strada. La voragine si sarebbe creata per la rottura di una condotta idrica. Sul posto i vigili del Fuoco, la Polizia Locale, e i tecnici di Acea.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 19:13

