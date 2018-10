Un viale dedicato a mamma Maria Bergamas, simbolo dei caduti della Grande Guerra

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L’Assemblea capitolina, riunita in seduta straordinaria in occasione del centenario della Grande Guerra, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno a firma di tutti i gruppi, che impegna la sindaca e gli assessori a «voler attivare ogni opportuna verifica per intitolare aunlimitrofo al monumento Ossario ai caduti della guerra 1915-1918 che ricorda le vittime del grande conflitto mondiale».Bergamas era la madre del volontario triestino Antonio Bergamas, il cui corpo non fu mai ritrovato. La donna dopo la Guerra ebbe l'incarico di scegliere il Milite Ignoto tra undici bare, contenenti i corpi di altrettanti soldati non identificati. Maria Bergamas si accasciò sulla decima bara invocando il nome del figlio morto, e la salma prescelta fu posta all'interno del Monumento al Milite Ignoto, presso il Vittoriano, a ricordo dei caduti della guerra.Nel documento approvato dall'Assemblea Capitolina si chiede una riqualificazione dello stesso complesso monumentale.