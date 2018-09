Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Momo in concerto a Roma: una delle voci più personali e poetiche della canzone d’autore italiana venerdì 28 settembre ore 21.30 si esibirà a L'Asino che Vola.Momo offrirà parte del suo poliedrico repertorio, da “L'amore sale piano”, vincitore del Premio Bianca D’Aponte nel 2009, a “La Canzone che si capisce", finalista a Musicultura nel 2011, da “Freddo” a “La spazzatura”, da “Non ricordo” e ovviamente il suo ultimo singolo “5 Alibi“, scritto e cantato con l’attore/cantante Attilio Fontana, che sta spopolando in radio, e tanti altri successi.C’è un punto nel quale ironia e poesia, leggerezza e profondità trasparenza e meraviglia si incontrano. È in quel punto che le parole e le note si prendono per mano per camminare insieme, in equilibrio sull'asse del tempo, sospese a mezz'aria tra terra e stelle. È lì che nasce la musica di Momo.Sarà accompagnata dalla sua Momo Band: al piano Federica Principi, alla fisarmonica Desireè Infascelli, al contrabbasso e bombardino Daniele Ercoli e alla batteria Giulio Caneponi.