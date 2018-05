Roma, sfregio alla storia: le mura di Ponte Nomentano deturpate dai vandali

Venerdì 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unasempre più deturpata e sfregiata, quando i tempi richiedono che venga difesa da tutti i suoi cittadini. L'ennesimosi è consumato due notti fa a, dove alcuni, approfittando anche degli scarsi controlli e di un accesso limitato a causa dei lavori, hanno deturpato le mura di, uno dei ponti pedonali più antichi della città, costruito in tufo e da sempre uno dei principali simboli di questa zona, situata neldella Capitale.Divenuto avamposto di difesa sotto Papa Adriano I, nell'VIII secolo, Ponte Nomentano, costruito sul fiume, fu, secondo la tradizione, il luogo di incontro, nell'anno 800, di Carlo Magno e Papa Leone III. Nel corso dei secoli fu più volte distrutto dai barbari, poi divenne sede di dogana e fu nuovamente distrutto dai francesi nel 1849. Più volte restaurato, per lungo tempo fu il principale collegamento tra le zone a Nord-Est e il resto della città, fino a quando non fu costruito, nelle immediate vicinanze, il, che oggi unisce la via Nomentana a corso Sempione. Un luogo storico e suggestivo, ritratto da sempre in acquarelli e fotografie, che unisce diversiproprio a causa dellenel corso della storia.Oggi Ponte Nomentano potrebbe essere una delle attrazioni storiche più suggestive della periferia romana, ma sembra circondato dal degrado e dall'incuria, tra il vicino parco spesso abbandonato e le baraccopoli che sorgono a breve distanza sull'Aniene. Come se non bastasse, di notte Ponte Nomentano è sempre più spesso luogo di frequentazione da parte di balordi, come è avvenuto due notti fa: alcune scritte rosse, di dubbio gusto, sono comparse sulle mura. L'accesso al ponte è dotato di telecamere, ma non è chiaro se queste fossero effettivamente attive.