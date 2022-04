Roma, la serata evento della Fondazione Italiana Linfomi: tra i presenti anche tanti vip

Sostegno per la Fondazione Italiana Linfomi. Nella suggestiva cornice di “St. Regis Roma” nella Capitale, si è svolto ieri l'evento per raccogliere fondi e sostenere la malattia. Ideata da Carlotta Lo Greco e Donatella Columpsi dell'associazione Armoniae Luxury Event e realizzata con il supporto dell'event manager Ezia Modafferi, la raccolta fondi è stata sostenuta da numerosi imprenditori e personaggi dello spettacolo. Da Rita Dalla Chiesa a Flora Canto, da Tosca D'Aquino a Carolina Marconi, e ancora Jimmy Ghione e Anna Safroncik: i vip che hanno partecipato alla serata sono stati molti. «L’idea di organizzare un evento per la FIL - racconta Carlotta Lo Greco - mi è venuta 5 anni fa quando, dopo che mi avevano diagnosticato un linfoma non Hodgkin, feci una promessa a me stessa che nel momento in cui fossi guarita, avrei organizzato una belle serata in favore e a supporto della Fondazione Italiana linfomi perché so quanta anima e professionalità ci sia dentro ai medici che mi hanno curata. Sono passati cinque anni, sono guarita molto tempo fa, ma ci si considera fuori pericolo solo dopo 5 anni...ecco il perché di questo evento, oggi».

La Fondazione Italiana Linfomi lavora attraverso apposite Commissioni Scientifiche composte da esperti provenienti da diversi centri italiani, che si occupano di valutare proposte di studi e fornire indicazioni sulle terapie o sulle tecniche diagnostiche per i diversi tipi di linfoma, oggetto dell’attività di ricerca. Presente per la Fondazione il Dott. Maurizio Martelli, Professore ordinario di ematologia presso Il Dipartimento di Medicina traslazionale e di Precisone Università Sapienza e Responsabile UOC di ematologia presso l’Azienda Policlinico Umberto I / Dip. Medicina Traslazionale e di precisione Università “Sapienza” di Roma.

L’evento è stato presentato dalla giornalista sportiva e conduttrice tv Francesca Brienza che è stata affiancata nel corso della serata da Pablo e Pedro, il duo di comici che ha divertito il pubblico presente nella sala Ritz Ballroom dell’Hotel battendo all’asta anche le maglie autografate da Locatelli per la Juventus e di Immobile per la Lazio. Durante il gala dinner è stato proiettato il cortometraggio del regista Christian Marazziti “Amici di sempre”, che prodotto dalla MG production, la casa di produzione di Morena Gentile, narra del coraggio di una donna di annunciare ai propri amici di dover combattere una battaglia dalla quale potrebbe uscire sconfitta.

