Scoppia un incendio in un appartamento: paura in via Gregorio VII, colpa di un incidente domestico

Incendio in centro a Roma. Questa mattina alle 12.30 un rogo è divampato in un appartamento al secondo piano in via Gregorio VII: le fiamme, partite dalla cucina a causa di un incidente domestico, sono state spente tempestivamente dai vigili sul fuoco, sul posto insieme ai poliziotti dei commissariati Aurelio e Prati e a una volante. La strada, chiusa durante l'intervento, è stata riaperta. Le persone all'interno non sono ferite e l'abitazione è risultata agibile. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA