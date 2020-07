Roma, scontro tra bus e tram davanti al Colosseo. Ferito un autista. ipotesi deragliamento FOTO

di Lorena Loiacono

Paura davanti al Colosseo per uno scontro tra autobus e tram in via Labicana a Roma.L'incidente è avvenuto nel pomeriggio: sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, insieme al carro sollevamenti e autogru. Oltre ai due mezzi pubblici, è rimasta coinvolta anche un'auto in sosta colpita dal tram. Al momento risulta ferito l'autista dell'Atac.al centro di Roma. È quanto emerge dai primi rilievi della polizia locale. Sono 3 i veicoli coinvolti, oltre al tram, nell'incidente. Da una prima ricostruzione degli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale il tram della linea 3 deragliando ha colpito il bus della linea 85 e due auto. Ferito uno degli autisti che e' stato trasportato in ospedale. L'Atac ha avviato un'indagine interna.la corsia preferenziale di via Labicana in direzione dell'Anfiteatro Flavio.