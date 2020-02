Roma, sciopero Atac di 24 ore: orari e fasce di garanzia per il 3 febbraio 2020

Lunedì 3 febbraio sciopero di 24 ore per i trasporti pubblici Atac a Roma. Incrociano le braccia i lavoratori Atac dell'organizzazione sindacale Fast Slm. Due fasce garantite per il servizio di trasporto pubblico di linea: da inizio servizio alle 8:30 e dalle 17 alle 20.



Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio non saranno garantite le corse delle linee bus notturne (linee n); saranno garantite le corse delle linee diurne che effettuano servizio sino alle ore 2 (linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980); non sarà garantito il trasporto dalle ore 8:30 alle ore 17 del 3 febbraio; nella notte tra il 3 e il 4 febbraio non saranno garantite le corse delle linee bus 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980, garantite invece le corse delle linee bus notturne. Durante lo sciopero, nelle stazioni metro-ferroviarie delle linee che restano, eventualmente attive, non è garantita la disponibilità di ascensori, scale mobili e montascale e il funzionamento delle biglietterie.



Le ferie, l'insufficienza della mensa, le problematiche del personale di macchina del settore metro ferroviario: queste alcune delle motivazioni per cui i dipendenti hanno indetto lo sciopero, che nell'ultima occasione ha avuto un'adesione del 19 per cento per quanto riguarda i mezzi di superficie e del 13,2 per cento per quanto concerne metropolitane e ferrovie regionali. Domenica 2 Febbraio 2020, 13:09

