In manette un coppia di novelli sposi utilizzati come corrieri della droga

La criminalità di San Basilio che gestisce le piazze di spaccio, recluta nelle sue fila persone insospettabili che utilizza come corriere per trasportare importanti quantitativi di droga. Come spesso un semplice posto di blocco può scoprire.

Un normale posto di controllo a piazza Urbania nel cuore fortino della droga. Il carabiniere che alza la paletta e intima l'alt a una macchina con a bordo una coppia di novelli sposi. Le mani dei due che tremano mentre consegnano i documenti, l'eccessiva sudorazione dell'uomo al volante davanti alla divisa hanno insospettito i carabinieri della stazione di San Basilio che hanno perquisito l'“Opel Corsa”. I sospetti degli investigatori si sono trasformati in certezza quando hanno scoperto che nella macchina c'era nascosto un chilo di hashish di prima qualità, quello con il marchio de “El Chapo”, uno dei narcotrafficanti messicani più temuti al mondo e con ramificazioni della sua organizzazione anche in Europa e nei quartieri dello spaccio della Capitale.

La coppia, si era sposata da poco e per sbarcare il lunario aveva accettato di trasportare la droga da un nascondiglio ad un altro. Durante il processo per direttisiima a piazzale Clodio, l'uomo è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione con l'obbligo di firma. E' l'ennesimo arresto nella zona nel giro di pochi mesi da parte dei carabinieri della compagnia di Montesacro che insieme alla stazione di San Basilio, nel corso dei servizi di pattugliamento del territorio ha messo a segno importanti sequestri di sostanza stupefacente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Giugno 2021, 23:35

